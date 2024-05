News Milan, la dirigenza sogna in grande: nel mirino il super colpo dal Liverpool

News Milan, con il calciomercato estivo ormai alle porte la dirigenza ha messo nel mirino il top player del Liverpool.

In casa Milan c’è aria di cambiamenti dopo i diversi addii arrivati al termine della stagione. A partire dalla panchina, dove si attende l’ufficialità del sostituto di Stefano Pioli che si separerà dai rossoneri dopo 5 anni e un campionato vinto nel 2022. Anche la rosa subirà diverse modifiche, visti gli addii già certi di Giroud e Kjaer e i numerosi giocatori che con la giusta offerta potrebbero lasciare Milano. C’è dunque la necessità di una svolta per riportare il Milan a lottare ai vertici dell’Europa.

Proprio per questo motivo la dirigenza rossonera è già al lavoro da diverse settimane per arrivare pronti all’inizio della prossima stagione. Con Fonseca a un passo dalla panchina, si inizia a pensare alle nuove pedine da inserire in rosa. Si cercano giocatori congeniali al calcio del tecnico portoghese e che sappiano dare una scossa allo spogliatoio. Chiaramente la linea verde che da anni contraddistingue il mercato del Milan verrà mantenuta, ma ci sarà un occhio di riguardo all’esperienza europea e alla personalità dei vari giocatori. A questo proposito, gli uomini di mercato rossoneri, puntano a un top player proveniente dal Liverpool.

Milan, per il centrocampo piace Gravenberch

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan sembra tornare di moda il nome del centrocampista olandese Ryan Gravenberch. Il classe 2002 ora in forza al Liverpool, era già stato accostato diversi anni fa ai rossoneri, quando militava ancora tra le file dell’Ajax. In questi giorni il Diavolo ha mostrato il proprio interesse nei confronti del giocatore ma il discorso è rimasto in stand-by a causa di condizioni economiche sfavorevoli ai rossoneri. La possibilità che la trattativa si concluda però non è da escludere, vista la volontà di aggiornarsi più avanti a mercato in corso.

L’ex Ajax ha collezionato 26 presenze in Premier League, segnando un solo gol e giocando 12 partite da titolare. Non stiamo quindi parlando di una pedina fondamentale dei Reds ma il classe 2002 farebbe sicuramente comodo al Milan. Vista la qualità palla al piede e la sua fisicità potrebbe avere un buon impatto sul nostro campionato, come di fatto già accaduto con Loftus-Cheek.

Rircordiamo che Gravenberch è alla sua prima stagione in Premier League, dopo che l’estate scorsa è stato prelevato dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro. Nonostante la giovane età dunque, l’olandese ha già molta esperienza europea e la caratura da top club. Il suo valore di mercato attuale si aggira intorno ai 35 milioni di euro e per il Milan non sarà di certo una trattativa facile.