Pioli, Leao esalta l’ex tecnico del Milan: messaggio da brividi

Rafael Leao ha usato nuovamente i social per dare spazio alle sue idee, il portoghese ha esaltato l’ex allenatore del Milan tessendo le sue lodi.

La stagione di Rafael Leao poteva andare decisamente meglio, il portoghese ha vissuto alti e bassi. L’ esterno portoghese in fin dei conti ha comunque disputato un’ottima stagione, uno dei migliori dei suoi assieme a Loftus- Cheek e Pulisic, purtroppo però per lui e i suoi compagni ciò non è bastato per vincere un trofeo. Questa sera il portoghese proverà a segnare l’ultima rete della stagione, in casa con la Salernitana.

Il calciatore ex Lille ha iniziato a salutare colui che oramai è già l’ex allenatore del Milan, Stefano Pioli. Ha deciso di mandare un messaggio via social prima di potergli cantare per un’ultima volta ” Pioli is on fire” questa sera in quel di San Siro. L’attaccante del Milan è uno dei pochi ad aver vissuto tutti il quinquennio dell’allenatore di Parma al Milan.

Leao saluta Pioli, parole al miele del portoghese

Pioli ha aiutato parecchio Leao nella sua crescita, il portoghese sotto la guida di Giampaolo fece parecchia fatica ma dalla stagione successiva dove l’ex Sampdoria non ci fu si iniziarono a vedere sprazzi del calciatore di oggi. Leao sotto la guida di Stefano Pioli ha vinto uno scudetto e anche il premio come miglior giocatore del campionato di Serie A di quella stagione.

Leao ha ringraziato l’allenatore ex Lazio e Inter per aver riportato lo scudetto a Milanello dopo ben 12 anni, l’ha consacrato nella storia del Milan. L’ha poi ringraziato per aver permesso al portoghese di entrare nell’élite del calcio europeo e di questo club, dicendo che gli sarà per sempre grato per quanto fatto in questi lunghi 5 anni.

Questa sera oltre al saluto finale dei tifosi per Stefano Pioli, ci sarà anche un tributo speciale per Simon Kjær e Olivier Giroud che lasceranno i colori del club in via Aldo Rossi in estate. Il francese ha già firmato un contratto in America con il Los Angeles Fc, il centravanti ex Arsenal tra l’altro dopo l’Europeo di quest’estate dirà anche addio alla nazionale francese.

Serata di addii in quel di San Siro, si sperava di poterli fare con tanto di festeggiamenti ma sono rimandati all’anno prossimo. Ibra assieme alla dirigenza del Diavolo è pronto a costruire un nuovo Milan, un Milan vincente.