Resta al Milan: l’annuncio dell’agente fa felici i tifosi

Il calciatore, dopo le ultime voci, non è in dubbio. Permanenza al Milan confermata, la notizia fa felici i tifosi.

Sono ore molto importanti in casa Milan, dopo la separazione con mister Stefano Pioli. Il club rossonero vive ore calde e decisive per programmare il futuro, ma sarà da capire se il nome del nuovo tecnico verrà annunciato in queste ore o si aspetteranno i giorni finali di maggio. Nelle ultime ore sono arrivate conferme su Paulo Fonseca, ma il mercato dei rossoneri non riguarderà solo la situazione allenatore. Infatti, diversi calciatori vedono il loro futuro in dubbio, ma la notizia di oggi ha rassicurato i tifosi.

Uno dei giocatori in bilico è Ismael Bennacer, centrocampista algerino ex Empoli che in questa stagione ha avuto non pochi problemi fisici. Il mediano era stato messo nella lista dei partenti e le voci sul suo addio si facevano insistenti, ma la novità che arriva cambia tutto e stupisce i tifosi. La fine della storia sembrava più vicina, ma è l’annuncio di Enzo Raiola a cambiare le carte in tavola.

Bennacer verso la permanenza: la conferma dell’agente

L’agente del centrocampista si è espresso così in merito alla questione futuro, ai microfoni di Tuttosport, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Bennacer è contento in rossonero e lo considero un perno inamovibile per il Milan. Per l’Arabia Saudita ci sarà tempo, è giovane”.

Raiola è stato chiaro, Bennacer non si muove da Milano. Le ultime voci non hanno scomposto l’entourage del calciatore, che si è detto convinto dell’importanza del suo assistito all’interno della rosa. Le 24 presenze evidenziano problemi fisici che il calciatore sembra aver superato del tutto e l’ipotesi Saudi Pro League non sembra esser stata presa in considerazione. Molti giocatori hanno lasciato la Serie A per l’Arabia Saudita, ma il 26enne è considerato ancora giovane per la destinazione e vuole godersi qualche altra stagione al livello europeo.

In questa stagione, Ismael Bennacer ha realizzato 2 gol e 2 assist, i problemi al ginocchio e agli adduttori lo hanno costretto a restare ai box per diverso tempo e i tifosi lo hanno rivisto nel mese di dicembre. Sarà da capire se per l’algerino arriveranno offerte oppure potrà lavorare in totale tranquillità e svolgere al meglio il precampionato con il nuovo tecnico, che nei prossimi giorni verrà ufficializzato dal club.