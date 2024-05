Sesko-Milan, importante aggiornamento sul futuro: il calciatore ha deciso

Sesko è uno dei grandi obiettivi in casa Milan. L’attaccante ha preso un’importante decisione che inciderà sul suo futuro.

Più piste, un solo posto. Da qui a breve il Milan sceglierà l’attaccante su cui puntare nella finestra di mercato estiva. Molto potrà dipendere da chi siederà sulla panchina rossonera. Il nuovo allenatore può infatti avere importante voce in capitolo al tavolo della dirigenza, stabilendo su chi far partire l’assalto ed eventualmente affidare la maglia numero 9 lasciata libera dall’addio di Olivier Giroud.

Al momento Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee sono i favoriti dai piani alti. Entrambi i giovani sono tuttavia difficili da raggiungere per le cifre richieste dai rispettivi club e per la concorrenza agguerrita in giro per l’Europa. Il piano B da tenere d’occhio è Serhou Guirassy, attualmente in forza allo Stoccarda fresco di qualificazione in Champions League. Il Diavolo ha già avviato i contatti con i tre attaccanti, ma per ora nulla di serio.

La volontà della società è chiudere i discorsi con l’allenatore e successivamente con il nuovo centravanti prima dell’inizio del ritiro, ancora meglio se prima dell’Europeo, anche se realisticamente complicato. Nel frattempo lo sloveno del Lipsia ha sciolto la riserva sul suo futuro.

Milan news, Sesko ha deciso: la scelta sul futuro

Come evidenziato da Fabrizio Romano attraverso il profilo X, l’intenzione della punta è decidere entro tre settimane, prima quindi dell’Europeo in Germania che la punta disputerà per la prima volta con la maglia della Nazionale allenata da Matjaz Kek. A ricalcare i piani del classe 2003 è il suo agente, Elvis Basanovic.

L’entourage ha inoltre sottolineato come il suo assistito abbia richieste in giro per l’Europa, specialmente in Premier League e Serie A, campionato in cui il Milan è in pole. Non ci sono quindi margini per un trasferimento in Arabia Saudita. Non è altresì da escludere un possibile rinnovo con il Lipsia, compagine che ha lanciato lo sloveno nel palcoscenico internazionale.

Tra i tre pallini della società rossonera il cartellino di Sesko è probabilmente quello più oneroso, a causa della clausola schizzata alle stelle per le recenti prestazioni da goleador dello sloveno. Da un lato la decisione da parte del diretto interessato prima dell’Europeo può essere un fattore per il Diavolo, che eviterebbe un eventuale exploit della punta.

Ma l’attaccante ha già sprigionato il suo talento, tanto da far girare la testa alle migliori squadre d’Europa, pronte a fare carte false per lui.