“Sono stati anni fantastici”, il fedelissimo saluta Pioli: il messaggio sui social è da brividi

Il giocatore del Milan, sul suo profilo Instagram, ci tiene a salutare Stefano Pioli a modo suo. Le sue parole sul tecnico.

Ieri è arrivata l’ufficialità, Stefano Pioli e il Milan, dopo la gara di domani sera, si separeranno ufficialmente. Inizierà una nuova pagina per il Milan ma senza dimenticare il passato. Pioli difatti è stato inizialmente etichettato come traghettatore del Diavolo, tuttavia il tecnico emiliano ha saputo raggiungere grandi obiettivi e anche se il finale non è stato al di sopra delle aspettative di molti bene o male l’allenatore la storia del Milan l’ha scritta.

Dopo cinque stagioni, uno Scudetto e una semifinale di Champions League Pioli lascia il Milan. Ha riportato la squadra rossonera stabilmente tra le prime forze del campionato ma il suo ciclo ora è da considerarsi concluso. Dopo la gara di domani contro la Salernitana sarà addio ma c’è chi già da ora vuole dimostrare il proprio affetto nei suoi confronti. Si tratta di Davide Calabria. Il capitano rossonero ha voluto lasciare un messaggio nei confronti del mister; le sue parole.

Le parole di Calabria verso Pioli

Il terzino italiano è cresciuto molto sotto l’ala di Stefano Pioli. In vista del suo addio, alla vigilia del match contro la Salernitana, ha voluto lasciare un messaggio chiaro nei confronti del mister.

Pioli lascia il Milan, lo fa sapendo di aver dato tutto per il club rossonero. Qualche rimpianto c’è, ma la storia scritta in queste cinque stagioni non sarà dimenticata. Oggi, a ringraziare il mister, è Davide Calabria.

Il terzino rossonero è cresciuto molto con Pioli ed ha anche conquistato la fascia da capitano del Milan. Su Instagram, oggi, ha voluto omaggiare il tecnico emiliano; le sue parole:

Mister, ti voglio ringraziare per tutto quello che hai fatto per me, per noi e per questa squadra. Sono stati anni fantastici, nei quali siamo riusciti a creare una sintonia ed un gruppo bellissimo. Abbiamo attraversato momenti belli e non, ma insieme ne siamo sempre usciti. Abbiamo vinto insieme, e questo sarà per sempre. Ti meriti e ti auguro il meglio!.

Così Calabria ringrazia il suo mister accompagnando la didascalia con un carosello di foto che lo ritraggono assieme al mister e ai suoi compagni. Un messaggio chiaro che dimostra quanto nel tempo il tecnico ex Fiorentina sia riuscito a plasmare la sua squadra rendendo unito un gruppo che fino a quel momento cercava una strada da poter percorrere.