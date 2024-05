Theo Hernandez-Milan, non si placano le voci sul futuro: il club fissa il prezzo

Calciomercato Milan, continuano le voci sul futuro di Theo Hernandez. La nuova mossa del club per la questione cessione. In attesa di comunicare ufficialmente l’arrivo di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero, il Milan riflette su quelle che saranno le mosse di mercato durante la finestra estiva. Nonostante la bella cifra a disposizione del Diavolo per fare mercato, non è escluso che per incrementare ancora di più le en trate, la dirigenza rossonera decida di far partire anche uno dei suoi pezzi da 90. L’addio di Giroud infatti può non essere l’unico saluto strappalacrime a cui i tifosi rossoneri hanno dovuto assistere. Al momento secondo quanto riportato da Sportmediaset tutti gli indizi sembrano indicare un solo nome, quello di Theo Hernandez, che in molti considerano destinato al Bayern Monaco.

Theo però non è l’unico con il futuro in bilico, anche Mike Maignan è ancora un’incognita. L’idea sembra quella di trovare la un accordo per il rinnovo sperando in una stagione migliore di quella appena conclusa. Rafa Leao, considerato assolutamente incedibile, è in ogni caso legato a una clausola rescissoria da 175 milioni. Se dovesse però arrivare qualcuno pronto a metterli sul piatto, e la destinazione dovesse far gola al portoghese, la volontà di tenerlo non basterebbe al Milan per evitarne la partenza. Per ora però pare non esserci nessuno intenzionato a pagare questa cifra, a parte qualche interesse dall’Arabia. Il mercato ovviamente è lungo e imprevedibile quindi fino alla sua chiusura più succedere veramente di tutto.

Milan, l’addio di Theo Hernandez può portare ad un super mercato

Nonostante tutto però per il Milan nessuno è considerato veramente incedibile ad oggi. Per Theo Hernandez la società ha richiesto 80 milioni di euro. Un gruzzoletto che permetterebbe ai rossoneri di muoversi sul mercato con grande disinvoltura e di rinforzare la rosa in vista di una stagione che sarà molto impegnativa. Con l’eventuale cessione di Theo, Furlani e Moncada potrebbero trovarsi ad avere quasi duecento milioni totali da investire.

Se lo scorso anno il mercato è stato per gran parte finanziato dalla partenza di Tonali, quest’anno potrebbe invece essere merito di Theo Hernandez. I cento milioni circa dell’attuale budget potrebbero diventare quasi il doppio diventando 180 milioni e in questo caso il Milan potrebbe veramente divertirsi a scegliere nuovi profili da inserire in rosa.