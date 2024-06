Calciomercato Milan, nuova operazione con l’Atalanta: si tratta la cessione del giocatore

Calciomercato Milan, i rossoneri sono pronti a trattare nuovamente con l’Atalanta. In vista una nuova operazione per la cessione del giocatore.

Sono ore importanti in casa Milan, dopo l’annuncio di mister Paulo Fonseca. Nelle ultime settimane l’attenzione si è concentrata sul nuovo allenatore, ma con l’arrivo del tecnico portoghese i colloqui riguardanti il mercato sono aumentati e nei prossimi giorni si capiranno le prime mosse in entrata e uscita. Il club rossonero dovrà sfoltire la rosa e capire al meglio il futuro dei calciatori rientranti dal prestito.

Charles De Ketelaere era una delle situazioni più importanti, ma il suo futuro sarà all’Atalanta e il riscatto da parte del club nerazzurro c’è. La novità riguarda una nuova operazione che il club rossonero potrebbe avere con i bergamaschi, a sorpresa si tratta quindi la cessione di un giocatore che vede il suo futuro ancora incerto.

Saelemaekers-Milan, sarà addio: ci pensa l’Atalanta

Secondo quanto riferito dal Corriere di Bergamo, l’Atalanta si è interessata ad Alexis Saelemaekers. L’esterno ha passato un’ottima stagione nel Bologna di mister Thiago Motta, ma non ci sarà alcun riscatto e tornerà a Milano. Il club rossonero è proprietario del cartellino e costerebbe circa 12 milioni di euro, prezzo considerato accessibile. In queste trattative potrebbe essere decisiva la volontà del calciatore, che avrebbe espresso un parere ben preciso.

Il belga non vuole rimanere in rossonero e la destinazione Bergamo lo attrae e non poco. Alla corte di mister Gian Piero Gasperini, l’oramai ex Bologna avrebbe più minutaggio e questo non lo garantirebbe nemmeno la Juventus, altro club al quale è stato accostato Saelemaekers. Teun Koopmeiners potrebbe salutare e si libererebbe quindi un posto, che garantirebbe un’annata da protagonista all’attaccante, che giocherà anche la Champions League dopo una grande stagione dei nerazzurri.

Il contratto che lo lega al Milan ha scadenza nel 2026 e Saelemaekers pensa già al futuro. In questa stagione ha totalizzato 32 presenze con la maglia dell’Atalanta, tra Serie A e Coppa Italia. Sono 4 i gol e 3 gli assist realizzati in campionato, dove il belga ha contribuito alla grande stagione del Bologna, che è riuscita a qualificarsi alla prossima Uefa Champions League. I rossoblù si sono dimostrati la rivelazione di questa stagione e la grande annata ha alzato il valore a diversi calciatori, che ora vedono incerto il loro futuro.