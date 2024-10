Milan-Udinese, scoppia la polemica su Chiffi: “Ha sbagliato troppo”

L’anticipo pomeridiano di Serie A dove il Milan vince contro l’Udinese ha scatenato molte polemiche per l’arbitraggio. Di seguito commentato il suo operato.

In programma per l’ottava giornata di Serie A il Milan ha dovuto sfidare l’Udinese e grazie alla rete di Samu Chukwueze si porta a casa i tre punti fondamentali della vittoria.

Una partita piena di emozioni dove la squadra di Paulo Fonseca arriva preparata al match e al minuto tredici trova il primo gol che sblocca la partita. Un inizio, quindi, importante per i rossoneri dopo le difficoltà incontrata a inizio stagione. Ma durante l’incontro, qualcosa cambia, e il Milan si ritrova a dover giocare in dieci per l’ultima ora di gioco a causa di un fallo da ultimo uomo di Reijnders su Lovric.

La partita, però, non è finita con il fischio dell’arbitro dopo il gol annullato dell’Udinese per il fuorigioco, ma continua al di fuori del rettangolo verde a causa delle polemiche dovute a un arbitraggio in confusione, dopo che la sfida inizia a innervosirsi a causa di cartellini non dati, gol annullati e gol divorati, come l’occasione clamorosa di Abraham, entrato al posto di Morata, ma uscito in lacrime per infortunio patito alla spalla destra.

Milan-Udinese, Chiffi tanti errori

Vittoria sofferta e preziosa per la squadra di Paulo Fonseca sia in ottica classifica, ma anche per arrivare al meglio alle prossime partite in programma. Durante Milan-Udinese, però, non passa inosservato il lavoro dell’arbitro Chiffi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, sull’operato dell’arbitro ci sono troppe ombre, per loro, sbaglia troppo e il voto per il suo operato è 4 e mezzo.

I problemi, infatti, iniziano già dall’inizio quando non estrae il cartellino giallo sia a Bijol per due volte, ma anche a Kabasele.

Al 29esimo minuto, l’azione più contestata, estrae il cartellino rosso dopo che Reijnders va lievemente a contatto con Lovric e per l’arbitro è fallo essendo lo sloveno lanciato a rete.

Nel finale di tempo primo gol annullato ai friulani per un fuorigioco di pochi cm di Ehizibue segnalato da Del Giudici. Ma non finisce qui, infatti, c’è pure un contatto forte tra Lucca e Pavlovic dove escono entrambi malconci e per l’arbitro è tutto liscio.

Nella ripresa intervento in area di Pavlovic su Kabasele che pare essere da rigore, ma l’arbitro non va al monitor.

Infine, Chiffi annulla il gol del pareggio all’Udinese ancora una volta per fuorigioco grazie all’aiuto del Var.