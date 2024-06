Colpo di scena Milan, no a Zirkzee: il sostituto lascia increduli

La trattativa per portare Zirkzee in rossonero non si sblocca, con il Milan che avrebbe messo nel mirino un attaccante del nostro campionato.

Il mercato del Milan non si sblocca. Dopo l’addio annunciato diverse settimane fa da parte di Olivier Giroud, la società rossonera ha iniziato a sondare diversi nomi per sostituire il francese. L’attaccante individuato dalla dirigenza del club di Via Aldo Rossi continua ad essere Joshua Zirkzee, con i dialoghi che hanno però subito un brusco rallentamento. Le richieste fatte dall’entourage dell’olandese sulle commissioni frenano il Milan, con il Manchester United che avrebbe parlato con Kia Joorabchian e sarebbe disponibile a soddisfare la richiesta di 15 milioni di euro.

Il Milan per questa ragione avrebbe iniziato a tutelarsi, sondando altre piste. Una candidatura che starebbe prendendo piede è quella di Ermedin Demirovic, attaccante dell’Ausburg. In questa stagione l’attaccante bosniaco ha messo a referto 15 gol e 10 assist, con la richiesta di 25 milioni da parte del club tedesco che rientra pienamente nei parametri societari. Il profilo di Demirovic sembrerebbe convincere anche Paulo Fosneca, che potrebbe preferire un attaccante d’area di rigore.

Oltre a Demirovic anche Memphis Depay, svincolato dopo l’esperienza all’Atletico Madrid, sarebbe tenuto d’occhio dai rossoneri. Attaccante diverso rispetto al bosniaco, l’olandese non sarebbe la prima scelta ma verrà comunque tenuto in considerazione. Nelle ultime ore un nuovo nome potrebbe essere finito nella lista della dirigenza del Milan. L’indiscrezione, lanciata da Carlo Pellegatti, accosterebbe al club rossonero Tammy Abraham, reduce da una stagione complicata con la maglia della Roma.

Milan, Pellegatti lancia la bomba: se salta Zirkzee occhio ad Abraham

Carlo Pellegatti ha lanciato la bomba. Secondo quanto riportato dal giornalista, il Milan avrebbe mostrato interesse per Tammy Abraham. Secondo Pellegatti, l’inglese rappresenterebbe per caratteristiche l’attaccante che Fonseca preferirebbe, con i rossoneri che, nonostante i problemi fisici di questa stagione, lo starebbero tenendo d’occhio insieme agli altri nomi:

“Paulo Fonseca, se non si riuscisse a prendere Zirkzee, avrebbe chiesto al Milan una tipologia di centravanti per lui ideale: preferisce un attaccante d’area, uno che detti la profondità, fisicato, tutte caratteristiche che portano a Tammy Abraham, della Roma, classe 97, ha avuto pesanti problemi fisici ma piace a Fonseca, costa 40 milioni quindi meno degli altri in lista“.

Il classe 1997 ha un contratto con la Roma fino al 2026, ma i giallorossi potrebbero aprire ad una sua cessione. L’ingaggio dell’inglese non rappresenterebbe un problema, grazie anche al Decreto Crescita ancora sfruttabile: “A livello di ingaggio è 6 milioni, che vogliono dire 9, perché ancora può essere applicato il decreto crescita, quindi come ingaggio sarebbe, netto, 4,5 milioni“. In cima alla lista rimangono comunque altri nomi, con Abraham che potrebbe diventare un’opportunità futura.