Con Berlusconi sarebbe già del Milan: la sentenza spiazza tutti, che attacco a Cardinale

La dirigenza rossonera è al lavoro per il mercato estivo, ma secondo alcuni addetti ai lavori sta temporeggiando troppo.

Tra poco meno di 12 ore si aprirà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato: i club sono già al lavoro per piazzare i primi colpi in entrata e in uscita, con l’obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. In casa Milan, c’è già stato un innesto importante, ovvero l’allenatore: nelle scorse settimane, infatti, è stato annunciato l’arrivo sulla panchina rossonera di Paulo Fonseca, tecnico portoghese che conosce già un pò la Serie A visto il suo passato alla Roma.

All’arrivo di Fonseca a Milano manca sempre meno: il tecnico portoghese, infatti, sbarcherà nel capoluogo lombardo tra poco più di una settimana. Lì avrà modo di incontrare i dirigenti rossoneri e cominciare la sua nuova avventura: intorno la metà di luglio, infatti, alcuni calciatori del Milan si ritroveranno per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. In attesa di ricompattare il gruppo, poi, è necessario intervenire anche sul mercato.

Zirkzee-Milan, con Berlusconi sarebbe già fatta: l’attacco alla dirigenza

Uno degli obiettivi di mercato di questa sessione del Milan rimane Joshua Zirkzee, attaccante classe 2001 di proprietà del Bologna. Il calciatore ha una clausola da 40 milioni, cifra che il Milan è disposto a spendere. L’unico inghippo rimane la cifra legata alle commissioni, che si aggirano attorno ai 15 milioni, come richiesto dall’agente del calciatore.

In merito a questo tema si è espresso il giornalista Enzo Bucchioni, a Radio Sportiva, ricordando l’ex Presidente del Milan, Berlusconi, che senza troppi ripensamenti avrebbe già acquistato il calciatore del Bologna, cosa non ancora fatta dall’attuale società rossonera. Queste le sue parole:

Se ci fosse ancora Berlusconi come presidente del Milan, Zirkzee sarebbe già un giocatore rossonero. Si parla di 15 milioni di commissioni agli agenti: che cosa volete che siano di fronte all’idea di andare a prendere l’attaccante che in questo momento è più in vista? La proprietà che c’è adesso invece fa valutazioni, conti, ragionando come un fondo di investimento e raffreddando il calore e la passione della tifoseria, che tutto questo lo avverte eccome.

Bucchioni coinvolge anche la tifoseria del Milan, che nell’ultima parte di stagione ha contestato l’operato della dirigenza di Via Aldo Rossi. In particolare, la Curva Sud non era contenta dell’approccio dei dirigenti rossoneri in un momento critico come quello che ha vissuto il Milan nella stagione appena conclusa. D’altra parte, Berlusconi è stato forse il miglior presidente della storia del Milan, presente anche nei momenti di difficolta.