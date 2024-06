La solita Premier League: un milanista nel mirino

C’è un altro giocatore del Milan finito nel mirino di club inglesi: una cessione da circa 50 milioni, ma la posizione del Milan è chiara

I tifosi del Milan stanno vivendo un periodo un po’ particolare. La scelta di Paulo Fonseca per la panchina è considerata incomprensibile da tanti, così come la scelta di temporeggiare per il colpo Zirkzee a causa della questione commissioni. Inoltre, in molti temono un nuovo caso Tonali, e cioè un’altra cessione di un big. Ibrahimovic ha escluso l’uscita di Theo Hernandez, di Leao e di Maignan, ma ci sono anche altri calciatori della rosa rossonera che hanno un buon mercato e possono essere venduti a cifre importanti.

Ismael Bennacer è uno di questi: piace in Arabia Saudita e c’è qualche club inglese, ma per adesso nulla di concreto. Un altro che ha buon mercato soprattutto in Premier League è Fikayo Tomori: il difensore, arrivato nel gennaio del 2021 dal Chelsea, è stato elemento chiave per la vittoria dello Scudetto di due anni fa ma adesso le cose sono cambiate e una cessione non è da escludere. Anche perché c’è un club in particolare che ha mostrato interesse.

Un club inglese su Tomori, la situazione

Il club in questione non poteva che essere inglese. E, a proposito del caso Tonali, si tratta proprio del Newcastle. I bianconeri d’Inghilterra vorrebbero riportare a casa Tomori e per farlo sarebbero anche pronti ad un’offerta importante. La posizione del Milan in merito è molto chiara.

La società rossonera lo considera un elemento molto importante e per questo non ha intenzione di cederlo. Ma, e questo vale per qualsiasi calciatore della rose, di fronte ad una proposta economica indecente se ne potrebbe parlare. La valutazione che il Milan fa di Tomori è fra i 50 e i 60 milioni di euro. Quindi, il Newcastle è avvisato: se lo vuole davvero, deve riproporre una cifra simile a quella che ha speso per Tonali un anno fa. In questo momento però da fonti inglesi non si parla di soldi: i Magpies hanno mostrato interesse e fatto un sondaggio, ma per adesso nulla di concreto.

Ci sono anche altre società inglesi che potrebbero fiondarsi su Tomori da qui alle prossime settimane. Aston Villa e Tottenham cercano un difensore con le sue caratteristiche. Un’opzione quindi da non escludere anche se, e lo ribadiamo, al momento non c’è una trattativa e il Milan non vuole privarsene. I rossoneri sono alla ricerca di un difensore che possa rimpiazzare Kjaer: sfumato Buongiorno, diventato ormai troppo costoso, a proposito di Premier, sta prendendo piede l’idea Kiwior dell’Arsenal (ex Spezia).