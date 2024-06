Milan, adesso è ufficiale: che gioia per Theo Hernandez

Il terzino francese è stato consacrato dalla nota emittente americana. Rientra in una speciale classifica Theo Hernandez, e non solo.

Il Milan ha concluso una stagione forse al di sotto delle aspettative ma gli obiettivi stagionali sono stati comunque raggiunti se si guarda alla Serie A. Ora per il Milan si volterà pagina con l’arrivo di un nuovo tecnico e presto, sul calciomercato, potrebbero esserci sorprese in entrata e in uscita. Difatti i rossoneri hanno tanti pezzi pregiati in squadra e trattenerli sarà prioritario per continuare un percorso di crescita iniziato ormai qualche anno fa.

Ora, per il Milan, arriva una gioia. La nota emittente americana ESPN ha voluto incoronare ben quattro giocatori rossoneri per la stagione appena conclusa. Tra questi rientra il terzino sinistro Theo Hernandez che, per lui, sarà un’estate fondamentale in vista del suo futuro. Bisogna arrivare al rinnovo per lui ma nel frattempo si gode la gioia di essere uno dei migliori giocatori al mondo ormai; la notizia.

Anche Theo Hernandez all’interno della top 100 redatta da ESPN

L’ESPN ha stilato una lista dei migliori 100 giocatori al mondo per quanto riguarda la stagione appena finita. C’è anche molto Milan in questa classifica speciale: i nomi.

Theo Hernandez è ormai uno dei terzini più forti al mondo e in Europa il suo nome non è più anonimo. Anche in questa stagione ha portato tanta acqua al mulino rossonero e sulla fascia sinistra è sempre una minaccia.

La sua consistenza è valsa l’entrata nella ESPN 100, ovvero la lista dei migliori 100 giocatori al mondo per la stagione appena conclusa secondo ESPN. La divisione di questa speciale classifica è stata così fatta, scegliendo i dieci migliori portieri e i trenta migliori difensori, centrocampisti e attaccanti.

Ovviamente Theo figura tra i trenta migliori difensori al mondo ma il Milan ha anche altri tre rappresentanti nella lista: Maignan, Pulisic e Leao. Dunque una gioia immensa per il giocatore e il Milan ed ESPN spiega come Theo sia ormai uno dei terzini offensivi migliori al mondo, e tra i più pericolosi. Spiegano poi come la catena di sinistra rossonera della Theao sia una delle più incisive d’Europa.

Hernandez dunque dopo questa gioia dovrà pensare al suo futuro dato che la scadenza di contratto nel 2026 si avvicina. Bisognerà capire se andare verso il rinnovo, con ingaggi molto più alti rispetto all’attuale, oppure optare per una cessione molto onerosa in favore delle casse del Milan.