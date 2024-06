Milan, problemi in vista: il Manchester United all’assalto

Calciomercato Milan, i rossoneri devono accelerare per l’obiettivo di mercato. Sul giocatore infatti spunta anche il forte interesse del Manchester United.

A Casa Milan si attende solo l’ufficialità di Paulo Fonseca, per quanto i tifosi rossoneri non abbiano preso con l’entusiasmo sperato la notizia del nuovo allenatore. Dopotutto però adesso è troppo presto per capire quale sarà l’operato del portoghese in quel di Milano. Nel frattempo la dirigenza rossonera non vuole aspettare l’inizio ufficiale della sessione estiva di mercato e ha già iniziato a puntare gli occhi su quelli che saranno gli obiettivi di quest’anno.

Per la prossima stagione sarà necessario rinforzare la rosa e tra i profili che il Milan ormai segue da settimane con insistenza c’è Joshua Zirkzee del Bologna. L’attaccante rossoblù è reduce da una stagione straordinaria e piace molto ai rossoneri. Al Diavolo il giocatore piace veramente molto, così tanto che sarebbe pronto a chiudere tutta l’operazione il prima possibile ma ci sarebbero sempre la questione legata alla clausola da 40 milioni di euro che in realtà i rossoneri vorrebbero provare a pagare. Ancora però non c’è l’accordo definitivo sulla cifra da corrispondere al suo entourage che partiva da una richiesta di 15 milioni di euro.

Non solo Zirkzee, lo United vuole anche un altro obiettivo del Milan

I contatti quindi tra le parti sono vivi e continuano per cercare di arrivare ad una soluzione che vada bene per tutti. Con il giocatore, invece, pare esserci già un accordo di base. Le prossime ore saranno dunque molto importanti su quello che sarà il futuro di Joshua Zirkzee soprattutto perché pare esserci un nuovo top club inglese interessato al giocatore: il Manchester United.

Secondo quanto riportato da Sky Sports infatti in Inghilterra, dopo l’Arsenal, ci sarebbero proprio i Reds. Per gli inglesi l’attaccante olandese sarebbe tra gli obiettivi primari per l’attacco in questo calciomercato. Joorabchian, agente del giocatore vive a Londra e preferirebbe optare appunto per la soluzione inglese. Al contrario invece l’attaccante sarebbe ben felice di restare in Italia.

In più di un’occasione ha dichiarato di ammirare molto lo stadio di San Siro e in più è molto felice di aver conquistato il suo idolo Zlatan Ibrahimovic. Infatti l’ipotesi di giocare nel Milan, con Ibra che ricopre un ruolo importante all’interno della società, alletta tanto il ragazzo A quanto pare però quello su Zirkzee non è l’unico interesse che accomuna il mercato dei rossoneri e del club inglese. Nel mirino dello United c’è anche Youssuf Fofana, centrocampista del Monaco, che anche il Milan sta seguendo con attenzione.