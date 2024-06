Milan, si avvicina il ritiro: il calendario delle amichevoli estive

Il nuovo Milan comincia a prendere forma a partire dalle amichevoli estive programmate per il ritiro pre-campionato

Il Milan di Paulo Fonseca è pronto per scendere in campo e, pian piano, sta cominciando a prendere forma, tante novità di mercato e tattiche si prospettano essere interessanti nel mondo rossonero. La dirigenza rossonera è al lavoro per regalare al neo tecnico del Milan una squadra pronta e vogliosa di lottare per tutte le competizioni.

L’obiettivo del Milan è sicuramente di risollevare il morale ad una piazza che negli ultimi due anni ha visto Napoli prima e Inter poi, staccare molti punti su di essa. Il Milan è pronto per tornare a vincere, ma per farlo c’è bisogno di rinforzare la propria rosa.

Giorgio Furlani, insieme a Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, lavora al mercato in entrata e in uscita: molti nomi sull’orlo della partenza e alcuni in fase di atterraggio, ma molte trattative si decideranno ad Europeo terminato.

La piazza rossonera è vogliosa di vedere il Milan che verrà di Paulo Fonseca ed è entusiasta nel vedere all’opera il tecnico portoghese.

Il ritiro di preparazione al campionato è un momento importante per cominciare a lavorare con l’intero arsenale, per entrare al meglio nella mente dei calciatori e trovare una giusta forma fisica in vista della prossima stagione. Il Milan si prepara a fornire ai propri calciatori una preparazione adeguata per affrontare il prossimo campionato e la Champions League.

Milan, amichevoli di lusso: c’è il Real Madrid

Il prossimo 8 luglio il Milan si incontrerà a Milanello, sede principale, per riprendere gli allenamenti e cominciare il ritiro estivo di pre-campionato. Paulo Fonseca, in questo modo, potrà conoscere al meglio i propri calciatori e cominciare a tirare fuori il lavoro che compirà nell’arco dell’intera stagione.

Il calendario delle amichevoli estive non è ancora del tutto completo, ma il 20 Luglio il Milan volerà verso Vienna per sfidare il Rapid, che ha terminato al quarto posto lo scorso campionato. Come suo rito, i rossoneri poi voleranno negli Stati Uniti per la tournée estiva con diverse sfide di lusso: Manchester City il 28 luglio, Real Madrid il 1 agosto e Barcellona il 7 agosto.

Partite importanti per cominciare ad affrontarsi contro i migliori club del mondo, per vedere la propria dimensione e le aspettative in vista della prossima stagione. Al termine del ritiro negli Stati Uniti, il Milan farà rientro alla base, a casa, a San Siro, dove sfiderà il Monza il 13 agosto, per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

8 luglio: raduno a Milanello

20 luglio: Rapid Vienna-Milan a Vienna

28 luglio, ore 00.00: Milan-Manchester City a New York City

1° agosto, ore 02.30: Milan-Real Madrid a Chicago

7 agosto, ore 01.30: Milan-Barcellona a Baltimora

13 agosto: Milan-Monza a San Siro (Trofeo Silvio Berlusconi, II edizione)