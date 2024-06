Supercoppa UEFA, il Milan trema: ora il record è a rischio

Supercoppa UEFA, il Milan trema. Il record è ufficialmente a rischio, tifosi spiazzati dalla statistica che stupisce tutta Europa.

Nonostante la stagione del Milan sia finita da poco e il club rossonero non sia riuscito a passare i gironi di Champions League, un ex Milan è riuscito per l’ennesima volta a vincere l’ambita competizione. Carlo Ancelotti raggiunge la quinta Champions League dopo la vittoria di stasera del Real Madrid per 2-0, ai danni del Borussia Dortmund. La quindicesima Champions League la regalano Carvajal e Vinicius, che stendono i tedeschi dopo una grande prestazione.

I tifosi del Milan stasera possono esultare per mister Ancelotti, rimasto nel cuore di tutta la tifoseria. Pertanto, la statistica che ne consegue spaventa tutti, il record è a rischio e il primato del club rossonero può interrompersi. I rossoneri ora tremano e la classifica spiazza tutti dopo la vittoria dei Blancos.

Supercoppa, sarà Real-Atalanta: Blancos verso il sorpasso!

Infatti, Milan, Real Madrid e Barcellona sono prime con 5 trofei Supercoppa UEFA. Tutti e 3 i club hanno il primato, ma la vittoria dei ragazzi di mister Ancelotti potrebbe portare il Real alla sesta Supercoppa e quindi al sorpasso verso blaugrana e rossoneri. Il motivo è semplice, sarà Real Madrid-Atalanta la sfida di Supercoppa e i Blancos potranno quindi superare il club italiano battendo una squadra italiana, ovvero quella allenata da mister Gasperini.

In questi anni, il club spagnolo sta dominando in largo e in lungo in Europa e i calciatori forti che continuano ad approdare a Madrid ne sono la prova. Un eventuale arrivo di Mbappé certificherebbe il lungo progetto e il primato mondiale di questo club, che può considerarsi inarrivabile sotto il punto di vista dei titoli e del prestigio.