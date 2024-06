Zirkzee Milan, l’arrivo è sempre più vicino: tifosi in visibilio

Si avvicina sempre di più il matrimonio tra il Milan e Joshua Zirkzee. La fumata bianca per l’olandese potrebbe arrivare molto presto.

In attesa di capire chi sarà il nuovo allenatore del Milan, con Paulo Fonseca che sembra ormai aver bruciato la concorrenza, i Rossoneri sono al lavoro sul mercato per rinforzare la squadra. Gli obiettivi sono diversi, ma il nome in cima alla lista della dirigenza resta sempre quello di Joshua Zirkzee, visto come il profilo perfetto per sostituire Olivier Giroud e per guidare l’attacco rossonero. Giorno dopo giorno le parti sembrano essere sempre più vicine e l’accordo sembra essere davvero dietro l’angolo.

Il Milan sembra, infatti, essere in pole position per l’ex Bayern Monaco e le sensazioni sono molto positive, con il trasferimento non sembra ormai essere più in discussione. Negli ultimi giorni a porre un freno sulla trattativa c’erano state le alte commissioni richieste degli agenti di Zirkzee, ma anche quell’ostacolo dovrebbe essere superato molto presto, per la gioia di tutti i tifosi rossoneri.

Il Milan si avvicina a Zirkzee: si punta ad abbassare le commissioni

Al momento a dividere il Milan dal suo nuovo attaccante sembrano esserci solo le commissioni, che il club reputa troppo alte. L’obiettivo è quindi quello di abbassare le pretese dell’entourage dell’olandese, ma secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio la chiusura sembra molto vicina. I colloqui tra le parti stanno, infatti, continuando in modo incessante, ma la fiducia aumenta sempre di più con l’affare che, salvo clamorosi capovolgimenti di fronte, dovrebbe andare in porto.

Il Milan vuole chiudere al più presto, così da evitare inserimenti indesiderati come quelli dei top club inglesi o anche della Juventus di Thiago Motta, tecnico che più di ogni altro ha saputo valorizzare il classe 2001. La prossima settimana, se non già le prossime ore, potrebbero essere quelle della fumata bianca e la speranza dei tifosi rossoneri (ma anche della stessa società) è che presto possa arrivare il comunicato ufficiale.

Il nome di Zirkzee è, infatti, uno di quelli che riscalderebbe e non poco la piazza rossonera, che ultimamente non ha di certo vissuto delle settimane positive. Il finale di stagione del Milan non è stato sicuramente esaltante e i nomi fatti per la panchina, tra cui lo stesso Fonseca, non sono stati accolti nel migliore dei modi. L’arrivo di Zirkzee, però, potrebbe rimischiare le carte in tavola.