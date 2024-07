Abraham Milan, la Roma dice no: la decisione è netta

La Roma si mette di traverso nell’affare con il Milan per il trasferimento di Tammy Abraham: la decisione è netta.

Il nome maggiormente vociferato in orbita Milan nelle ultime ore è quello di Tammy Abraham. Il centravanti inglese è finito nel mirino dei rossoneri che vorrebbero regalare a Paulo Fonseca due attaccanti. Il classe 1997, quindi, non escluderebbe l’arrivo di un altro attaccante – come ad esempio Alvaro Morata. Come rivelato nelle scorse ore, il club meneghino ha già ricevuto il sì dell’ex attaccante del Chelsea per il trasferimento all’ombra della Madonnina.

Ora, dunque, resta da trovare l’intesa con il club giallorosso per la buona riuscita dell’affare. Per ammortizzare il costo del cartellino, la dirigenza rossonera vorrebbe inserire nell’affare delle contropartite. Considerando il possibile arrivo di Abraham e l’acquisto anche di un altro attaccante, il Milan ha proposto alla Roma – secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio – il nome di Luka Jovic.

Mercato Milan, Jovic proposto alla Roma: la risposta

L’attaccante serbo, che ha rinnovato il suo contratto annuale con il Milan poche settimane fa, è stato proposto alla Roma come contropartita nell’affare Tammy Abraham. Il nome dell’ex attaccante della Fiorentina, però, al momento non scalda la Roma. Cambiano, dunque, i piani del club meneghino che avrebbe voluto inserire nell’affare il serbo e un’altra contropartita. La trattativa, nonostante la distanza sul tema contropartita, resta in piedi e le parti si potrebbero riaggiornare nei prossimi giorni.

Nel frattempo continua la preparazione agli ordini di Paulo Fonseca in vista della stagione che è ormai alle porte. Prima dell’ormai consueta tournée negli Stati Uniti, i rossoneri il 20 luglio sfideranno il Rapid Vienna nella capitale austriaca. Dopo una settimana, il 27 luglio, per il Diavolo inizierà il Soccer Champions Tour 2024 negli States. La prima partita è in programma a New York contro il Manchester City. La seconda gara, invece, è fissata per il 31 luglio a Chicago contro il Real Madrid. La tournée si concluderà poi con la sfida del 6 agosto a Baltimora contro il Barcellona. Al momento non sono in programma altri impegni per gli uomini di Fonseca, ma non è escluso che nelle prossime settimane verranno inserite altre amichevoli.

L’obiettivo per i rossoneri è quello di farsi trovare pronti per la prima partita di Serie A che sarà a San Siro sabato 17 agosto alle 20:45 contro il Torino. Gli uomini di Vanoli, neo allenatore granata, invece svolgeranno la loro prima parte del ritiro – dal 17 al 27 luglio – a Pinzolo e poi si sposteranno in Francia dal 30 luglio al 3 agosto per una mini tournée.