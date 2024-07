Calciomercato Milan, non solo Morata: si punta l’attaccante della Bundesliga

Il Milan continua a lavorare sul mercato e per l’attacco non si opera solo su Morata, ma anche sull’attaccante della Bundesliga.

Il Milan sta continuando a lavorare per migliorare il proprio parco attaccanti dopo il mancato arrivo di Zirkzee. Il nome principale nel mirino dei rossoneri è quello di Alvaro Morata che rappresenta l’obiettivo numero uno per l’attacco. Il centravanti spagnolo dovrebbe far sapere la sua decisione definitiva al termine di Euro 2024, ovvero dopo la finale della Spagna di domenica contro l’Inghilterra. Da lunedì, dunque, potrebbe arrivare l’accordo definitivo con l’ex Juventus.

La proposta del Diavolo è di 4 anni di contratto con opzione per il quinto. Oltre all’attaccante dell’Atletico Madrid, però, il club meneghino sta lavorando anche a un altro attaccante. In giornata è stato fortemente accostato il nome di Tammy Abraham della Roma, ma in serata è spuntato quello di un attaccante della Bundesliga: il tedesco Niclas Fullkrug del Borussia Dortmund.

Non solo Morata e Abraham: il Milan punta a Fulkrug

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, Niclas Fullkrug è il nuovo nome emerso in serata in orbita Milan. Al Borussia Dortmund arriverà Guirassy e dunque lo spazio per il tedesco si ridurrebbe notevolmente. Così come per Morata, da lunedì il tedesco potrebbe diventare un nome sempre più caldo.

Nelle ultime ore sono stati avviati i primi contatti e a inizio settimana ci potrebbero essere sviluppi sulla fattibilità dell’eventuale operazione. L’opzione resta concreta, così come Tammy Abraham dalla Roma che – però – non gradisce le contropartite proposte dal club meneghino.