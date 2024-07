Cessione Milan, tre club di Serie A piombano sull’attaccante: la situazione

Tre club di Serie A hanno puntato i riflettori sull’attaccante del Milan che ha scelto il suo futuro.

Il Milan punta a rifarsi il look in attacco in questa sessione di mercato. Dopo il mancato passaggio di Zirkzee – che andrà al Manchester United – dal Bologna, i rossoneri stanno continuando a lavorare per migliorare il proprio parco attaccanti. Nelle ultime ore in entrata sono forti i nomi di Alvaro Morata e quello di Tammy Abraham. Per il primo, i rossoneri potrebbero decidere di versare i 13 milioni della clausola rescissoria saltando dunque la trattativa con il club. Da trovare, dunque, è l’accordo con l’attaccante spagnolo che non è ancora del tutto convinto della destinazione.

Per il secondo, invece, è già stata trovata l’intesa con il calciatore mentre è da definire l’accordo con il club. Abraham, infatti, ha accettato di trasferirsi dalla Capitale all’ombra della Madonnina e ora la dirigenza deve lavorare con i giallorossi che per il trasferimento dell’attaccante inglese gradirebbero una contropartita. Uno dei nomi che piace al club capitolino è quello di Luka Jovic che proprio nelle scorse settimane aveva rinnovato il suo contratto – inizialmente annuale – con il Milan. L’attaccante serbo, però, potrebbe non essere l’unico giocatore offensivo a non far parte della rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Tra coloro che potrebbero lasciare presto Milano, infatti, c’è Luka Romero su cui è forte l’interesse di vari club di Serie A.

Luka Romero in uscita, tre club di Serie A sulle sue tracce

Secondo quanto rivelato da Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com al seguito del Milan, sulle orme di Luka Romero ci sono tre club di Serie A: il Verona, il Venezia e l’Empoli. I tre club del campionato nostrano hanno chiesto al club meneghino informazioni per il calciatore argentino che, però, ha preso tempo poiché preferirebbe non restare in Italia ma ritornare ne La Liga in Spagna.

Il giovane calciatore classe 2004, dopo una prima parte di stagione deludente e in cui ha trovato poco spazio, nell’annata scorsa si era trasferito in Spagna con la formula del prestito secco all’Almeria. Nonostante i suoi tre gol nelle 13 partite in cui è stato impiegato, l’argentino non è riuscito a evitare la retrocessione del club andaluso nella Segunda Division. Quella all’Almeria non è stata la sua unica esperienza in terra spagnola dove aveva militato anche prima di sbarcare in Italia alla Lazio, che l’aveva prelevato dal Maiorca – club in cui è cresciuto nelle giovanili prima di approdare in prima squadra.