Cessioni Milan: il club di Premier fa sul serio, interesse anche dalla Turchia

Mercato Milan, non si lavora solo alle entrate ma anche sulle uscite: il club della Premier League fa sul serio, interesse anche dalla Turchia.

Il Milan continua a lavorare sul mercato. Dopo il raggiungimento dell’intesa con Alvaro Morata, per cui il club verserà i 13 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atletico Madrid, che domani dovrebbe svolgere le visite mediche nella capitale spagnola si continua a lavorare sia in entrata sia in uscita. Per quanto riguarda gli acquisti, la volontà è quella di mettere a disposizione di Paulo Fonseca un nuovo attaccante. Vari sono i nomi nel mirino del club meneghino. Da Tammy Abraham, che ha già un’intesa di massima con i rossoneri, a Niclas Fullkrug per cui si dovrà trattare con il Borussia Dortmund che ha acquistato Guirassy dallo Stoccarda.

Il Milan, però, lavora anche alle uscite. Tra i nomi che in attacco potrebbero lasciare il capoluogo lombardo, spiccano quelli di Luka Jovic e Alexis Saelemaekers. I due giocatori, dopo una buona passata stagione, hanno un discreto mercato e possono dunque aiutare il club a fare cassa. Per il primo, la dirigenza rossonera ha tentato di inserirlo nell’affare Abraham con la Roma ma i giallorossi non sono interessati al serbo mentre per il belga è stato forte un interessamento del Bologna ma alla fine non tornerà nel capoluogo emiliano. Su entrambi, infatti, sono forti le sirene estere.

Calciomercato Milan, forti sirene estere per Saelemaekers e Jovic

Secondo quanto rivelato da Sportitalia, Alexis Saelemaekers è destinato a lasciare il Milan. Per l’esterno belga è forte l’interessamento in Inghilterra del Leicester neo promosso in Premier League. Le Foxes, intenzionate a rinforzare le fasce, hanno mosso i primi passi importanti per l’ormai ex giocatore del Bologna e sono fortemente interessate anche a Matias Soulé della Juventus. Entrambi i giocatori, dunque, potrebbero emigrare dalla Serie A per approdare in Premier League. Sull’esterno di proprietà del Diavolo, come riportato da Daniele Longo, è forte anche l’interesse di Ipswich Town e Nottingham Forest cha hanno chiesto informazioni al club.

A lasciare il campionato italiano, inoltre, potrebbe essere anche Luka Jovic. L’attaccante serbo, che solo qualche settimana fa ha firmato un nuovo contratto con il Milan, è finito nel mirino del Fenerbahce. Il club allenato da José Mourinho ha presentato una prima proposta ai rossoneri, ma ritenuta bassa. Si dovrà dunque continuare a lavorare per trovare un’intesa.

La dirigenza rossonera, però, dovrà continuare a lavorare alle uscite. Sono vari gli esuberi che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca e le loro cessioni aiuterebbero a finanziare gli altri colpi in entrata come Pavlovic e Fofana.