Cessioni Milan, ora è ufficiale: resta in Serie A

Il Milan si muove anche in uscita, la cessione del calciatore ora è ufficiale: resta in Serie A.

Dopo aver concluso nella giornata di ieri il colpo Alvaro Morata, il Milan continua a lavorare sul mercato. In entrata si valutano vari nomi in tutti i ruoli. In difesa si lavora per Pavlovic del Salisburgo, extracomunitario, e Hermoso che è rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Atletico Madrid. A centrocampo i nomi più caldi al momento sono quelli di Youssouf Fofana mentre l’alternativa è Richard Rios del Palmeiras, anche lui extracomunitario. Così come è extracomunitario anche Lazar Samardzic, ma lui non occuperebbe uno slot in quanto gioca già in Serie A con l’Udinese. In attacco, invece, il sogno resta Fullkrug dal Borussia Dortmund ma si lavora anche su altri profili tra cui Tammy Abraham della Roma.

Il mercato del Milan, però, è condizionato anche dalle uscite. Tanti sono gli esuberi presenti ancora nella rosa di Paulo Fonseca, ma che non rientrano nei piani tecnici del coach portoghese. Tra i nomi che non rientravano a far parte dei piani del club meneghino c’era quello di Devis Vasquez. Il portiere colombiano, arrivato all’ombra della Madonnina nel gennaio 2023 ha lasciato nuovamente il Milan ma questa volta resterà in Serie A: all’Empoli.

Ufficiale, Devis Vasquez lascia il Milan e va all’Empoli: il comunicato

Ora è ufficiale, Davis Vasquez lascia il Milan per trasferirsi all’Empoli. Il portiere classe 1988 nella scorsa stagione ha vestito prima la maglia dello Sheffield Wednesday e poi quella dell’Ascoli. Quest’anno, invece, rimarrà in Serie A. Di seguito il comunicato del Milan. “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025 e con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Devis Vásquez all’Empoli FC. Il Club rossonero augura a Devis le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”.

Il portiere colombiano vestirà la maglia azzurra nella prossima stagione, ma potrebbe tornare in rossonero la prossima estate qualora il club toscano non dovesse riscattarlo. Tra Empoli e Milan, inoltre, le trattative non si fermano qui. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club della famiglia Corsi ha messo nel mirino Lorenzo Colombo dopo aver preso dall’Inter Sebastiano Esposito. Così come per Vasquez, anche per l’attaccante italiano si tratterebbe di un trasferimento in prestito. Per l’attaccante classe 2002, però, il club rossonero potrebbe decidere di inserire anche una clausola per il contro riscatto così com’è accaduto quando il giocatore due stagioni fa si era trasferito a Lecce.