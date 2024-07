Dall’Inghilterra, il Manchester United anticipa il Milan: due obiettivi nel mirino

Brutta notizia per il Milan dall’Inghilterra, il Manchester United anticipa i rossoneri: due obiettivi nel mirino.

Il Milan sta continuando a lavorare sul mercato per completare nel migliore dei modi la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Vari sono i reparti del campo in cui si deve ancora lavorare prima dell’inizio del campionato. In porta, dopo l’infortunio e l’operazione di Marco Sportiello, è inevitabile l’arrivo di un altro portiere che vada a ricoprire il ruolo di vice Maignan. Vari i nomi su cui si sta lavorando tra i quali spiccano quelli di Scuffet e Consigli. In difesa, dopo l’ufficialità di Pavlovic dal Salisburgo, si sta continuando a lavorare per regalare al tecnico portoghese un nuovo terzino e il primo nome sulla lista è quello di Emerson Royal del Tottenham con cui ci sono stati contatti anche in giornata.

Anche in attacco il club meneghino deve concludere un altro colpo. L’intenzione, infatti, è quella di prendere un vice Morata e – considerando che Fullkrug sembra destinato al West Ham – il primo nome sulla lista è quello di Tammy Abraham, ma prima bisognerà piazzare l’uscita di Luka Jovic. Infine a centrocampo la dirigenza meneghina dovrà regalare almeno un nuovo innesto al nuovo allenatore e il principale nome su cui si lavora è quello di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, nonostante la sua volontà di arrivare a Milano, è ostaggio del Monaco che – nonostante il contratto in scadenza nel 2025 – non ha intenzione di svenderlo. La distanza tra richiesta e offerta tra i due club sta agevolando, però, l’inserimento del Manchester United che ha messo nel mirino sia Fofana sia Rabiot.

Centrocampo Milan, Fofana e Rabiot nel mirino del Manchester United: la situazione

Secondo quanto riportato in Inghilterra da Caught Offside, il Manchester United si è inserito con forza su Youssouf Fofana e Adrien Rabiot. I Red Devils hanno avviato i contatto con l’ormai ex centrocampista della Juventus per un ingaggio tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Sulle sue tracce, però, c’è un’ampia concorrenza e per questo lo United sta monitorando anche altre opzioni, tra cui Fofana.

Il club inglese, dunque, potrebbe fare un nuovo sgambetto al Milan per il centrocampista del Monaco dopo quanto già successo con Joshua Zirkzee nelle scorse settimane. Per non fare la stessa fine, e se i rossoneri sono realmente interessati al francese, è necessario uno sprint per non lasciarsi sfuggire l’obiettivo primario su cui si sta lavorando per migliorare il centrocampo di Fonseca.