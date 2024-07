Euro 2024, la Francia vola in semifinale: decisivo Theo Hernandez

La Francia batte il Portogallo e vola in semifinale di Euro 2024: decisivo il milanista Theo Hernandez.

Quest’oggi si sono disputati i primi due quarti di finale di Euro 2024. Oggi pomeriggio è stato il turno di Spagna-Germania che, dopo un pareggio per 1-1 nei tempi regolamentari, ha visto trionfare gli iberici nei supplementari grazie a una rete di Mikel Merino. Grande delusione per i padroni di casa che recriminano un mancato calcio di rigore per fallo di mano non fischiato dall’arbitro Taylor a Cucurella proprio nell’extra time.

In serata, invece, è stato il turno di Portogallo-Francia. Dopo 90′ a reti bianche, nonostante le tante occasioni da gol avute, non sono bastati neanche i 30′ di tempi supplementari per decretare la seconda semifinalista. A decidere chi dovesse raggiungere la Spagna in semifinale sono stati i tiri di rigore dove a trionfare sono stati i transalpini.

Portogallo-Francia, termina ai rigori: Theo Hernandez e Maignan in semifinale a Euro 2024

Fatale per il Portogallo ai tiri dal dischetto è stato l’errore di Joao Felix. Il calciatore dell’Atletico Madrid è stato scelto come terzo tiratore, ma il suo tiro a incrociare si è infranto contro il palo. Seppur non sia arrivata alcuna parata di Maignan nella lotteria, a decidere la lotteria è stato un giocatore del Milan: Theo Hernandez.

Il terzino rossonero è stato scelto come quinto tiratore e, trasformando il tiro dal dischetto, ha mandato i suoi compagni in semifinale. Ora ad attenderli c’è la Spagna, in un altro big match – in programma martedì sera – che si prospetta scoppiettante.