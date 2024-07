Mercato Milan, cessione in Serie A: un club italiano lo ha messo nel mirino

Addio ormai sempre più vicino per il giocatore del Milan. Il club italiano è in pole position per acquistare il rossonero.

Giornata intensa per il Milan che oggi ha ufficialmente dato inizio alla nuova stagione. A Milanello infatti, seppur mancassero ancora molti rossoneri, è partito il ritiro estivo. In mattinata c’è poi stata anche la prima conferenza stampa di Paulo Fonseca da nuovo allenatore del Diavolo. Senza dubbio delle ore molto calde per il club rossonero, che però non si dimentica neanche del mercato per rinforzare la squadra a disposizione del tecnico portoghese.

Ovviamente però la testa della dirigenza non può essere solo sui colpi in entrata, ma anche su quelli in uscita. Il club di via Aldo Rossi sta cercando, infatti, di piazzare diversi giocatori per sfoltire il monte ingaggio e per liberare spazio per i nuovi acquisti. Tra i rossoneri con le valigie in mano spicca anche il giovane Luka Romero, fresco di esperienza spagnola in prestito all’Almeira. La sua prossima destinazione potrebbe però essere in Serie A con il Como che sembra essersi fatto avanti.

Il Como di Fabregas vuole Romero: concorrenza dalla Spagna

Al momento il Milan non può garantire al giovane classe 2004 lo spazio necessario per crescere ed è per questo motivo che l’opzione più probabile è quella di un nuovo prestito per fare le ossa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, tra i club più interessati ci sarebbe proprio il Como di Cesc Fabregas con il tecnico spagnolo che avrebbe espressamente chiesto l’ex Lazio per rafforzare la squadra. L’ostacolo più grosso viene però dalla Spagna con diversi club sulle tracce del giocatore.

Al momento in Liga sembra forte l’interesse del Las Palmas e del Deportivo Alaves, che vorrebbero riportare Romero in Spagna dopo l’ottima annata all’Almeira. Le prossime settimane saranno, dunque, decisive per delineare il futuro dell’argentino ma è chiaro che l’influenza di Fabregas potrebbe giocare un ruolo più che decisivo.

Il Como ha già dimostrato di avere in mente grandi piani e, complice una proprietà multimiliardaria, l’obiettivo è quello di centrare una salvezza agevole per poi puntare anche ad obiettivi più ambiziosi. I Lariani hanno praticamente chiuso per Pau Lopez e stanno tentando il clamoroso colpo Raphael Varane, a cui potrebbe aggiungersi proprio Romero. Il club neopromosso sarebbe sicuramente un’ottima piazza per crescere, ma l’ultima parola spetterà ovviamente al giocatore.