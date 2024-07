Mercato Milan, colpo in attacco in salita: la Juventus fa sul serio

Si complica il colpo in entrata in attacco per il Milan, la Juventus è piombata sul giocatore e fa sul serio.

Non arrivano notizie positive in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Dopo l’addio di Giroud, che alla scadenza del contratto si è trasferito in MLS, è partita la ricerca per il nuovo centravanti. Il nome cerchiato in rosso sin da subito sul taccuino è stato quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, dopo una buona stagione in Serie A agli ordini di Thiago Motta, è il nome che i tifosi rossoneri sognano per rimpiazzare la partenza dell’ex attaccante – tra le altre – di Chelsea e Arsenal. Nonostante la presenza della clausola rescissoria da 40 milioni di euro nel contratto che lega il classe 2001 ai Felsinei, la trattativa non è affatto semplice. Il Diavolo ha deciso di pagare la clausola e ha un accordo di massima con l’olandese per il trasferimento all’ombra della Madonnina.

Per chiudere definitivamente l’operazione, però, manca l’accordo sulle commissioni con Kia Joorabchian – agente del giocatore – che chiede 15 milioni di euro. Il Milan ha deciso da tempo di non sborsare quella cifra fermandosi intorno ai 10 milioni. Ciò non è bastato per far abbassare, finora, le pretese economiche del procuratore e dunque l’affare per il momento è congelato. I dirigenti rossoneri, allora, hanno cominciato a lavorare su altre piste e tra queste c’è quella che porta a Armando Broja. Sull’attaccante albanese, che i tifosi italiani hanno potuto osservare nelle ultime partite della sua nazionale a Euro2024 anche contro l’Italia, però c’è anche la Juventus.

Broja Milan, si complica la pista: sull’attaccante c’è anche la Juventus

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, dopo la cessione di Moise Kean la Juventus ha tentato di riportare a Torino Alvaro Morata. Le parti, però, non sono riuscite ad accordarsi e il giocatore rimarrà all’Atletico Madrid. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il nome più caldo in casa Vecchia Signora al momento è quello di Mateo Retegui del Genoa che non è stato autore di un buon Europeo. Oltre all’attaccante italo-argentino, però, la Juventus è molto interessata anche ad Armando Broja del Chelsea.

L’attaccante albanese, nelle scorse settimane, era stato accostato al Milan come un possibile arrivo insieme a quello di un altro attaccante. Congelatasi la pista Zirkzee, anche il nome dell’albanese è andato raffreddarsi e ora sul giocatore è forte Giuntoli che potrebbe portarlo a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo il Milan continua a lavorare con i Blues per la pista Romelu Lukaku.