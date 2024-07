Mercato Milan, la cessione ora è ufficiale: bocciatura netta di Fonseca

Cessioni Milan, l’uscita ora è ufficiale: non ha convinto Fonseca nel pre campionato.

Il Milan sta lavorando nella tournée statunitense in vista dell’inizio del campionato. La pre season degli uomini di Paulo Fonseca è iniziata sabato 20 con l’amichevole contro il Rapid Vienna conclusa 1-1. Il club meneghino è poi volato negli Stati Uniti per l’ormai consueta tournée e nella prima gara ha affrontato il Manchester City di Pep Guardiola ottenendo una sorprendente vittoria per 3-2. Il programma a stelle e strisce continuerà in nottata quando il Diavolo scenderà in campo contro il Real Madrid alle 2:30. L’ultima gara del ritiro statunitense sarà, invece, contro il Barcellona mercoledì 7 all’1:30. Le amichevoli, infine, si concluderanno il 13 agosto quando il Milan affronterà il Monza per la seconda edizione per Trofeo Silvio Berlusconi. Quattro giorni dopo, sabato 17, Fonseca debutterà da allenatore del Milan in Serie A contro il Torino a San Siro alle 20:45. La prima trasferta, invece, sarà quella contro il Parma sabato 24 alle 18:30. In vista della partita di questa notte, a differenza di quanto successo contro gli uomini di Guardiola, nei rossoneri non ci sarà Lorenzo Colombo. L’attaccante italiano, che domenica ha realizzato una doppietta contro gli uomini di Guardiola, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Empoli. Una bocciatura per il classe 2002 nonostante al Milan non siano ancora arrivati altri attaccanti oltre Morata.

Lorenzo Colombo all’Empoli: il comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale del trasferimento di Lorenzo Colombo all’Empoli.

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione Calcio Milan per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo”.

La nota del club poi prosegue con la biografia dell’attaccante nato a Vimercate l’8 marzo 2002. “Cresciuto nel settore giovanile del Milan è proprio con i rossoneri che fa l’esordio nei professionisti a 18 anni, nella semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Un mese dopo, Lorenzo debutta in Serie A nel match con il Bologna. Nella prima parte della successiva stagione arriva anche la prima volta in Europa: Colombo parte dal primo minuto e va in gol nel preliminare di Europa League nella vittoria con il Bodo Glimt”.

Il comunicato si conclude poi con i vari trasferimenti di Colombo nelle ultime stagioni.

“A gennaio 2021 il passaggio alla Cremonese e a luglio alla Spal, dove colleziona 34 presenze, 6 gol ed un assist in Serie B. Nella stagione 2022-23 Lorenzo approda al Lecce, contribuendo alla salvezza in Serie A dei salentini con 5 gol, di cui quello decisivo nel match con il Monza. Nell’ultimo campionato Colombo ha totalizzato 25 presenze e 4 gol con la maglia del Monza. In Nazionale, Colombo vanta 20 gare con l’Under 21, di cui 4 all’Europeo del giugno dello scorso anno”.