Mercato Milan, si avvicina il colpo a centrocampo: annuncio netto sul futuro

Si avvicina il colpo per il Milan, ora pronto ad accogliere il centrocampista che ha annunciato il suo futuro.

Il Milan sta lavorando per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una squadra che possa essere competitiva nei vari impegni stagionali. La dirigenza del club meneghino, infatti, non sta lavorando solo per rinnovare il reparto offensivo che è pronto a un vero e proprio restyling. Dopo l’addio di Giroud, i rossoneri sono pronti ad accogliere due attaccanti. Il profilo che al momento è più vicino a sbarcare all’ombra della Madonnina è Alvaro Morata che deciderà il proprio futuro dopo la finale di Euro 2024 in programma questa sera tra Spagna e Inghilterra.

Oltre all’ex attaccante della Juventus, il Diavolo sta lavorando anche su altre piste che non sono alternative allo spagnolo. Tra queste, c’è quella che porta a Tammy Abraham con cui c’è già un accordo – ma manca quello con la Roma – e quella che porta a Fullkrug che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund pronto invece ad accogliere Guirassy. Come detto, oltre l’attacco il Milan sta lavorando anche per migliorare le altre zone del campo e tra questa c’è il centrocampo dove il nome sotto la lente d’ingrandimento è quello di Youssouf Fofana del Monaco. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha già annunciato al club della Ligue 1 quale sarà il suo futuro.

Fofana si avvicina al Milan: l’annuncio sul futuro al Monaco

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, Youssouf Fofana ha annunciato al Monaco la sua volontà di trasferirsi al Milan – con cui ha già trovato un accordo. Il contratto che lega il francese al club del Principato scadrà a giugno 2025 e il club rossonero è pronto a far leva su questo fattore per abbassare le pretese economiche – 30 milioni di euro – del Monaco. Il giocatore, infatti, sicuramente non rinnoverà con il Monaco che per non perderlo a parametro zero la prossima stagione potrebbe decidere di venire incontro al Milan e accettare una cifra inferiore.

Il centrocampista classe 1999 è stato impegnato a Euro 2024 con la Francia dove ha giocato 41′ nelle tre partite in cui Deschamps l’ha schierato. Nella scorsa stagione con il Monaco, invece, tra Ligue 1 e Coupe de France ha indossato 35 volte la maglia del club del Principato realizzando 4 gol – miglior stagione della carriera dal punto di vista realizzativo – e servendo 4 assist. Il Milan è dunque pronto a regalare a Paulo Fonseca un centrocampista molto fisico e dinamico, che ormai manca dai tempi di Franck Kessie.