“Mi ricorda Van Basten”: l’opinionista non ha dubbi, che elogio per l’obiettivo del Milan

Mercato Milan, l’obiettivo dei rossoneri è molto stimato dall’opinionista che non ha dubbi su di lui: “Mi ricorda Van Basten”.

Tanti sono stati i nomi accostati al Milan finora durante la sessione estiva di calciomercato. Tra vari obiettivi e sogni, il reparto che maggiormente dovranno perfezionare i rossoneri è quello offensivo. L’addio di Olivier Giroud, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, ha provocato un vuoto che per il momento non è ancora stato colmato. La permanenza di Luka Jovic, che ha trovato un accordo con il Milan per continuare la sua avventura in rossonero, non basta affinché la rosa di Paulo Fonseca possa essere competitiva nei vari impegni. Tra i vari nomi maggiormente accostati al Diavolo negli scorsi mesi, oltre a quello di Joshua Zirkzee, c’è stato quello di Benjamin Sesko.

L’attaccante sloveno nell’ultima stagione si è messo in mostra al Lipsia dove ha realizzato 14 gol in 31 partite. La sua precedente avventura, invece, è stata sempre nell’universo Red Bull ma a Salisburgo dove in due stagioni ha realizzato 21 reti in 55 partite. Un bottino decisamente prolifico per l’attaccante sloveno, che gli è valso l’interessamento di vari top club europei negli ultimi mesi – tra cui il Milan. Alla fine, però, il giocatore ha deciso di rimanere in Germania prolungando con il Lipsia fino al 30 giugno 2029. Tra i vari estimatori dell’attaccante classe 2003 c’è l’opinionista di Sky Sport Paolo Di Canio che gli ha rivolto parole al miele paragonandolo a una leggenda del calcio come Marco Van Basten.

Di Canio elogia Sesko: il paragone è da urlo

Nonostante ieri sera si sia reso protagonista in negativo nella Slovenia fallendo un’occasione a tu per tu con Diogo Costa, non mancano attestati di stima per l’attaccante. L’opinionista di Sky Sport Paolo Di Canio, infatti, ha paragonato il classe 2003 a una leggenda rossonera. “Mi ricorda Van Basten, magari vederlo in Serie A“. A lui, inoltre, si è accodato anche un ex giocatore del Milan, Riccardo Montolivo. Anche l’ex centrocampista italiano ha dimostrato di stimare l’attaccante definendolo l’ideale per il Milan. “Mi piace, è giovane e forte, può migliorare molto. Sarebbe ideale per il Milan“.

Per vederlo all’ombra della Madonnina, però, tifosi e addetti ai lavori dovranno ancora aspettare. Con il rinnovo al Lipsia, infatti, l’attaccante si è di fatto tolto dal mercato almeno per questa sessione. Si dovrà attendere almeno un anno prima che il Milan, qualora ne abbia bisogno, possa sferrare un affondo decisivo per accaparrarsi il talento sloveno.