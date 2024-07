Milan, arriva la svolta per Camarda: succederà per la prima volta

Svolta in arrivo in casa Milan per il baby prodigio Francesco Camarda: succederà per la prima volta.

Francesco Camarda è pronto a scrivere la storia recente del Milan. Dopo l’esordio storico in Serie A arrivato il 25 novembre 2023 contro la Fiorentina diventando il più giovane di sempre a debuttare nella massima serie del calcio nostrano, poche settimane fa ha firmato il suo primo contratto da professionista che lo legherà al Diavolo per le prossime tre stagioni. Un prolungamento fortemente voluto dal giovane attaccante nonostante non mancassero le offerte da top club dell’estero – quali il Borussia Dortmund – e varie complicazioni con il club rossonero che hanno fatto traballare l’accordo. Alla fine, però, la sua volontà è stata determinante: continuare nel club tifato sin da bambino che non perde occasione di andare a seguire in Curva Sud.

L’accordo per il contratto che scadrà il 30 giugno 2027 è stato raggiunto agli inizi di giugno, pochi giorni dopo la vittoria con l’Italia U17 nell’Europeo di categoria. Anche nella competizione continentale, il giovane attaccante rossonero non ha perso occasione di mettere la sua firma con una doppietta decisiva nella finale contro il Portogallo regalando così ai suoi compagni un successo storico per la sua Nazione. Però, non è finita qui per l’attaccante classe 2008 che ormai è specializzato nel bruciare le tappe. Bernardo Corradi – infatti – ha deciso di convocarlo per la prima volta nell’Italia U19 che sarà impegnata nell’Europeo di categoria dal 15 al 28 luglio.

Milan, tutti pazzi di Camarda: punta all’Europeo U19 dopo aver vinto quello U17

Nonostante la precoce eliminazione dell’Italia dalla campagna tedesca di Euro 2024, l’estate per i colori azzurri non si è ancora conclusa. Dopo l’Europeo U17 conclusosi il 5 giugno con il trionfo dell’Italia per 3-0 contro il Portogallo, dal 15 luglio scenderà in campo l’U19. La competizione continentale si disputerà in Irlanda del Nord e gli Azzurri di Corradi sono capitati nel girone A con i padroni di casa, la Norvegia e l’Ucraina. Quest’oggi il ct ha diramato l’elenco dei convocati- composto da 27 nomi – per il raduno di Bolzano e tra questi spicca quello di Francesco Camarda.

Il raduno in Trentino si chiuderà martedì 9 e ne resteranno poi solo in 20 che parteciperanno al torneo in Irlanda del Nord. La speranza del giovanissimo attaccante del Milan è quella di rientrare nel gruppo che poi partirà in direzione Regno Unito per difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Tra gli altri tesserati rossoneri pre-convocati per il torneo troviamo in difesa Bartesaghi e Magni, a centrocampo Zeroli mentre in attacco – oltre a Camarda – Diego Sia.