Milan Lukaku, Materazzi senza freni: che frecciata al belga

Il prossimo attaccante del Milan potrebbe essere proprio Romelu Lukaku. Le parole di Marco Materazzi hanno spiazzato tutti.

Non è di certo un mistero che la priorità del Milan sul mercato sia l’acquisto di un nuovo centravanti. L’addio di Olivier Giroud ha, infatti, lasciato un buco nel reparto offensivo e la dirigenza rossonera sta lavorando per regalare al neo tecnico Paulo Fonseca un numero 9 di spessore. In pole position sembrava esserci Joshua Zirkzee del Bologna, ma le richieste del suo entourage riguardo le commissioni stanno rischiando di congelare la trattativa, con il Manchester United pronto ad approfittarne.

Per questo motivo, dunque, i Rossoneri si stanno guardando intorno osservando altri profili e nel mirino sembra essere finito anche Romelu Lukaku. L’ex attaccante dell’Inter, nell’ultima stagione in prestito alla Roma dal Chelsea, rappresenta un profilo di esperienza e che ai giusti prezzi potrebbe rappresentare un affare. Ovviamente in molti hanno storto il naso visto il passato del belga ed anche l’ex Inter Marco Materazzi ha voluto dire la sua.

Materazzi punge Lukaku: “Ha fatto il giro quasi delle sette chiese”

L’ex difensore nerazzurro non ha di certo avuto parole al miele per il classe ’93 e durante la presentazione del nuovo logo della Serie A si è esposto sul possibile trasferimento di Big Rom al Milan. Il vincitore del Triplete ha voluto sottolineare come non ci sarebbe da stupirsi di un suo possibile approdo in rossonero dopo i suoi trascorsi:

Milan su Lukaku? Ormai ha fatto il giro quasi delle sette chiese, ne mancano poche. Vediamo dove deciderà di andare questa volta. Chi prendo tra lui e Zirkzee? Dipende per che squadra.

Le parole di Materazzi, sicuramente non il più obiettivo sulla vicenda, sono una chiara frecciatina all’ormai ex attaccante della Roma. Nelle scorse stagioni Lukaku non ha sicuramente brillato per fedeltà verso la propria maglia e i suoi due addii all’Inter hanno fatto molto discutere, soprattutto dopo le sue diverse interviste.

Al tempo stesso, però, non si può di certo negare che il profilo del belga sia uno dei più validi sul mercato e seppur l’età non giochi più dalla sua parte il suo eventuale arrivo al Milan potrebbe fare molto comodo. Ovviamente quasi tutti i tifosi rossoneri sperano ancora in una fumata bianca per Zirkzee, ma nel caso in cui la trattativa per l’olandese non dovesse sbloccarsi, l’ex Inter potrebbe rappresentare un ottimo piano B.