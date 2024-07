Morata Milan, annuncio netto dell’attaccante sul futuro: percorso delineato

Morata Milan, l’annuncio dell’attaccante spagnolo sul futuro è netto: il percorso è delineato.

Il Milan, dopo aver inseguito a lungo Joshua Zirkzee, è piombato su Alvaro Morata. L’interessamento dei rossoneri per l’attaccante spagnolo è ormai noto da svariate stagioni, ma non si è mai trovata la quadra per far tornare il centravanti in Italia. Mai come in questa sessione di mercato, infatti, le parti si sono avvicinate. I rossoneri hanno fortemente insistito per accaparrarsi l’ex attaccante della Juventus che nelle ultime settimane è stato impegnato con la Spagna a Euro 2024. Nonostante pochi giorni fa sul proprio account Instagram lo spagnolo abbia espresso la sua volontà di rimanere all’Atletico Madrid per provare l’emozione di vincere un trofeo con i Colchoneros, le cose sono cambiate in fretta. Da giorni, ormai, il club madrileno sta lavorando sul mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo e a Morata ciò non è piaciuto.

Il Milan, allora, ha colto l’occasione e ha puntato fortemente sul giocatore. La decisione maturata dal club, infatti, è quella di versare i 13 milioni di euro della clausola rescissoria nelle casse dell’Atleti per accaparrarsi il classe 1992. Negli ultimi giorni è stato raggiunto anche l’accordo con l’attaccante che domani dovrebbe svolgere a Madrid le visite mediche per il Milan prima di andare in vacanza con la famiglia. Proprio il diretto interessato ha svelato quello che sarà il suo futuro.

Morata al Milan, lo spagnolo svela il futuro

Alvaro Morata, dopo essersi reso assoluto protagonista a Madrid durante festeggiamenti della Spagna in seguito all’Europeo vinto, quest’oggi è rimasto nella capitale spagnola dove ha salutato definitivamente i suoi compagni dell’Atletico Madrid recandosi al centro sportivo del club. All’uscita, l’ha intercettato un giornalista di Cope a cui Morata ha svelato quello che sarà il suo futuro.

“Oggi volevo salutare i miei compagni e l’allenatore dell’Atletico per tutto quello che hanno fatto, ma quando in un posto non riesci a dare il 100% è meglio cambiare aria. Pronto per il Milan? Si, ma prima devo superare le visite mediche“.

Morata ha di fatto annunciato il suo prossimo futuro che sarà a tinte rossonere. Il Milan ha dunque trovato il post Giroud, ma nelle prossime ore continuerà a lavorare per regalare a Fonseca almeno un altro attaccante. Tra i nomi più forti spiccano quelli di Abraham della Roma e Fullkrug del Borussia Dortmund. Qualora dovesse essere ceduto Luka Jovic, però, non è escluso che il club meneghino possa acquistare addirittura tre attaccanti.