News Milan, messaggio a sorpresa di Fonseca: parole da brividi sui social

Al termine della prima giornata del ritiro con il Milan, Paulo Fonseca ha sorpreso tutti con un post sui social. Messaggio da brividi.

Non è stata una giornata come le altre in casa Milan: oggi, infatti, si è aperta ufficialmente la nuova stagione. A Milanello si è tenuto il primo giorno di scuola con Paulo Fonseca che ha avuto modo di respirare per la prima volta l’aria rossonera. Dopo la conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese si è subito messo al lavoro con la squadra (decimata dalle tante assenze per gli impegni nazionali) per preparare le prossime amichevoli.

Nonostante una buona parte di tifosi non abbia accolto nel migliore dei modi la scelta della società sulla nomina del nuovo allenatore, non è di certo mancata l’affetto del popolo rossonero. Durante il ritiro, infatti, c’erano molto sostenitori rossoneri a sostenere la squadra e ciò non è di certo passato inosservato agli occhi di Fonseca. Qualche minuto fa, dopo aver chiuso la sua prima giornata da allenatore del Milan, l’ex tecnico della Roma ha commosso tutti.

Fonseca commuove sui social: “Subito sentito a casa”

Il tecnico lusitano ha pubblicato un post sul suo profilo X, nel quale non nasconde l’emozione per l’inizio di questa avventura sulla panchina del Milan. L’allenatore rossonero si è detto motivato e soprattutto felice per il sostegno da parte di tutto l’ambiente rossonero, che lo ha fatto sentire a casa fin dal primo istante:

Molto felice di iniziare il mio percorso come allenatore del Milan. Sono motivato e pronto a lottare su tutti fronti con questo grande club. Ringrazio tutte le persone del Milan per avermi fatto sentire a casa dal primo minuto.

Tanta gioia, dunque, da parte di Fonseca che ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza in rossonero. Il difficile chiaramente dovrà ancora a venire e la speranza è che il nuovo Milan di Fonseca possa partire con il piede giusto per non rischiare di perdere subito terreno dalle avversarie.

La palla ora passa alla società che dovrà garantire al suo nuovo tecnico una squadra di livello che possa competere per le prime posizioni. Al momento il Diavolo sembra essere la squadra un po’ più indietro sul mercato, con diversi obiettivi sfumati, ed è chiaro che tutti si aspettano quanto prima dei colpi in entrata. I ruoli da rinforzare sono ancora molti, ma il tempo inizia a stringere.