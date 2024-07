Samardzic Milan e non solo, la dirigenza fa sul serio: è successo oggi

Samardzic al Milan è più di una suggestione, la dirigenza fa sul serio ma non solo per lui: è successo oggi.

Il Milan continua a lavorare insistentemente sul mercato. Migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca è la priorità della dirigenza rossonera che negli ultimi giorni ha messo il piede sull’acceleratore per chiudere quanto prima i nuovi innesti per il tecnico portoghese. Dopo l’affare definito per Alvaro Morata che nella giornata di ieri ha svolto le visite mediche a firmato il contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime 4 stagioni a Madrid, i dirigenti rossoneri sono ora pronti a rinforzare il club di via Aldo Rossi anche nelle altre zone del campo. Nelle prossime ore è previsto un contatto con il Salisburgo per accelerare definitivamente per Pavlovic in difesa.

A centrocampo, invece, i profili maggiormente sotto la lente d’ingrandimento sono Youssouf Fofana e Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo si sta rivelando una vera e propria occasione di mercato per il club considerando che il talento dell’Udinese sembrava destinato alla Lazio. Alla fine, però, non se n’è fatto nulla e ora il Milan è pronto ad approfittarne come testimoniato dai contatti che ci sono stati tra le parti in giornata. Per il centrocampista francese, invece, il club meneghino ha presentato una nuova offerta in giornata.

Calciomercato Milan, contatti tra le parti in giornata con Samardzic e offerta per Fofana: le novità

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Milan oggi ha avuto contatti diretti con l’entourage di Samardzic. Ci sono stati dei colloqui con il padre e con l’agente del calciatore. I rossoneri si sono informati sulle condizioni della trattativa. Il centrocampista dell’Udinese, con cui ci saranno contatti lunedì, non rappresenterebbe un’alternativa a Youssouf Fofana del Monaco. Per il francese, la dirigenza rossonera ha presentato una nuova offerta al club del Principato in giornata. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, la proposta del Milan è aumentata a 12 milioni di euro più bonus riducendo così la distanza del club della Ligue 1 che chiede 18 milioni.

Il club rossonero ha dunque deciso di andare forte sui due centrocampisti da regalare a Paulo Fonseca. Qualora dovessero arrivare entrambi, nessuno dei due occuperebbe uno dei due slot riservati agli extracomunitari in quanto Samardzic – nonostante sia serbo e dunque non comunitario – gioca già in Serie A. Ciò, dunque, non escluderebbe l’arrivo di almeno altri due non comunitari tra cui Pavlovic dal Salisburgo che, invece, andrebbe a occupare uno degli slot proprio in quanto non milita già in Serie A.