Serie A, ufficializzati anticipi e posticipi delle prime tre giornate: quando giocherà il Milan

Da pochi minuti sono stati delineati gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate di Serie A: quando scenderà in campo il Milan.

Nella tarda mattinata di ieri è stato svelato il calendario della Serie A 2024-25. Il campionato del Milan inizierà a San Siro contro il Torino mentre la prima giornata in trasferta sarà la successiva contro il Parma neo promosso. Il primo big match già alla terza giornata contro la Lazio in trasferta, Fonseca farà ritorno allo Stadio Olimpico, mentre alla quinta ci sarà il primo derby stagionale contro l’Inter. Alla settima un altro big match, sempre in trasferta, contro la Fiorentina.

Alla nona ci sarà il Bologna al Dall’Ara mentre alla decima il primo big match tra le mura amiche contro il Napoli di Antonio Conte. Alla tredicesima giornata i rossoneri ospiteranno la Juventus, alla quindicesima invece ci sarà la trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. L’anno solare si chiuderà a San Siro contro la Roma alla diciottesima giornata, una sfida sicuramente molto emozionante per Paulo Fonseca che ritroverà il suo vecchio club.

Gli orari delle prime tre giornate di Serie A del Milan di Fonseca

Il Milan di Fonseca debutterà sabato 17 agosto alle 20:45 a San Siro contro il Torino. La gara sarà visibile sia su Dazn sia su Sky Sport. La seconda gara, invece, i rossoneri la giocheranno a Parma sabato 24 agosto alle 18:30 e sarà visibile solo su Dazn.

Anche il big match contro la Lazio alla terza giornata gli uomini di Fonseca lo giocheranno di sabato – 31 agosto – alle 20:45.