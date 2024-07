Ultim’ora Milan, c’è l’accordo per il colpo: la situazione

I tifosi del Milan possono gioire, il club ha trovato l’accordo per il colpo in entrata.

Il mercato del Milan non si ferma dopo le complicazioni per arrivare a Joshua Zirkzee. La trattativa, nonostante l’accordo con il giocatore, è congelata a causa delle ingenti richieste economiche del suo agente per le commissioni. Se per l’attacco c’è ancora confusione sul da farsi, la situazione è differente per la difesa. Da tempo, infatti, qui i rossoneri hanno messo gli occhi su Emerson Royal. Il terzino brasiliano non è al centro del progetto del Tottenham che è pronto a cederlo.

Nonostante tra i club ancora non sia stata raggiunta un’intesa, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano serve del tempo per limare la distanza e quindi le parti continueranno a parlare per trovare una soluzione, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore. Contatti che si sono rivelati fruttuosi visto che è stato trovato un accordo di massima tra le parti.

Emerson Royal Milan, accordo tra le parti: la situazione tra i due club

Dopo aver raggiunto una base di accordo con il giocatore, il Milan ora dovrà affondare il colpo con gli Spurs. Il club londinese per lasciar partire il brasiliano inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni di euro. La richiesta del club londinese, però, nelle ultime settimane è calata intorno ai 25 milioni che potrebbero essere raggiunti anche con una parte fissa di 20 milioni più altri 5 di bonus. La speranza del club di Via Aldo Rossi è quella di raggiungere un accordo con il club in circa 3-4 giorni. Il laterale brasiliano è stato individuato come il profilo ideale per il ruolo di terzino destro sia dalla società sia dal nuovo allenatore Paulo Fonseca. Meno entusiasmo intorno al nome, invece, c’è da parte dei tifosi che avrebbero prediletto un profilo differente.

Esterno classe 1999, si è trasferito in Europa nel 2019 sbarcando in Spagna al Barcellona – in sinergia con il Betis Siviglia – per 12 milioni di euro. Le due squadre si dividono l’importo e il brasiliano gioca in Andalusia fino al 2021. Le due stagioni a Siviglia, in cui realizza 4 reti in 73 partite, convincono il Barcellona a portarlo in Catalogna nell’estate del 2021 versando 9 milioni di euro. In blaugrana, però, colleziona appena tre presenze prima di essere ceduto al Tottenham a fine agosto della stessa sessione di mercato al Tottenham. Da allora Emerson Royal si è accasato a Londra e in maglia Spurs ha realizzato 4 reti in 78 presenze in tre stagioni.