Zirkzee al Milan, svolta improvvisa: “C’è ancora un modo per chiudere l’affare”

Fabrizio Romano ha dato gli ultimi aggiornamento sullo stato della trattativa del Milan per Joshua Zirkzee. Ci sono ancora buone speranze per i rossoneri.

Ha stupito la notizia delle ultime ore che ha dato il Milan in seria corsa per Alvaro Morata. Lo spagnolo è di nuovo un obiettivo del Diavolo, che è pronto a pagare la clausola rescissoria da 13 milioni e garantirgli un ingaggio da top assoluto (6-7 milioni). Furlani e Ibrahimovic, che avrebbe contattato di persona Morata, si aspettano adesso una risposta. Restare all’Atletico o accettare il Milan, una scelta che Alvaro prenderà probabilmente dopo gli Europei. Intanto, pare ci siano stati contatti positivi con l’agente per un contratto sino al 2027.

Ma Morata sarebbe la prima scelta (titolare) del Milan in attacco? Dunque, è lui il nome alternativo a Joshua Zirkzee? La maggiori fonti dicono di no e che Morata rappresenta un’operazione che si farebbe a prescindere dall’arrivo di un 9 più giovane e prestante. Dunque, il Diavolo è alla ricerca di ben due centravanti, uno d’esperienza e uno più fresco ma con enormi potenzialità e margini di crescita. I tifosi possono dunque continuare a sperare ancora nell’arrivo di Joshua Zirkzee, nome che come sappiamo si è allontanato sensibilmente negli ultimi giorni.

Sono le altissime commissioni richieste dal suo agente e l’inserimento del Manchester United ad aver complicato tutto. Ma secondo Fabrizio Romano, il Milan è ancora lì, con la possibilità di chiudere l’affare.

Romano su Zirkzee: “Ten Hag gli telefona ogni giorno”

Fabrizio Romano è intervenuto in diretta su Kick Off, raccontando le ultime novità sul caso di mercato riguardante Joshua Zirkzee. Il Manchester United è in agguato, non ci sono dubbi. “Ten Hag oggi ha rinnovato il contratto con il Manchester United e chiama Zirkzee quasi tutti i giorni. Lo United ci sta facendo un pensiero molto forte. Ha una struttura molto diversa rispetto ai nostri club: ci sono tanti dirigenti, bisogna decidere tutti insieme anche con l’allenatore. In questo momento non hanno ancora il via libera definitivo per l’operazione, ma Zirkzee è uno dei nomi in lista” ha detto chiaramente Romano.

Ma il Milan pare non si sia arreso e sia ancora lì ad attendere, forse consapevole del forte gradimento del giocatore per i colori rossoneri. “Per lo United spendere 40 milioni di clausola più tutti i costi accessori, che per i nostri club sono più complicati, non è certamente un’impresa. I Red Devils oggi sono sicuramente la squadra favorita. Ma il Milan è ancora lì, e l’unico modo per chiudere questa operazione è che l’agente del giocatore rinunci alle sue stesse richieste” ha concluso Romano.

Insomma, resta tutto complicato ma forse Zirkzee potrebbe decidere il suo destino. L’agente sarà disposto ad accontentarlo?