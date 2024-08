Abraham Milan, la pista è riaperta: si lavora allo scambio

Si è riaperta la pista che porta Tammy Abraham al Milan: si lavora allo scambio con la Roma per portarlo a Milano.

Sono ore caldissime in casa Milan per la conclusione degli ultimi affari di calciomercato. I rossoneri stanno lavorando ininterrottamente sia in entrata sia in uscita. L’ultima novità è stata quella della conclusione dell’affare con l’Ajax per Silvano Vos. L’arrivo dell’olandese a Milano è stato agevolato anche dall’uscita di Yacine Adli in direzione Firenze e quella dei giorni scorsi di Pobega in direzione Bologna.

In uscita a centrocampo c’è anche il nome di Ismael Bennacer che permetterebbe al club meneghino di ingaggiare Manu Koné – con cui ha già un accordo – dal Gladbach. Il club meneghino sta continuando a lavorare, però, anche per l’attacco. Il nome in entrata in ballo resta sempre quello di Tammy Abraham dalla Roma con cui si sta cercando di intavolare uno scambio in cui verrebbe coinvolto anche Alexis Saelemaekers.

Asse Milan-Roma: si lavora allo scambio Saelemaekers-Abraham

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il nome di Tammy Abraham continua a rimanere in voga per l’attacco del Milan. Il centravanti, con i nuovi innesti della Roma, ha visto ridursi notevolmente il minutaggio e potrebbe quindi lasciare la Capitale in queste ore finali della sessione estiva di calciomercato. Per assicurare a Fonseca l’inglese come vice Morata, il club meneghino ha proposto ai capitolini uno scambio inserendo Alexis Saelemaekers nell’affare. Anche il belga, nonostante la titolarità – nel ruolo di terzino sinistro – nella prima giornata contro il Torino, non sembra rientrare nei piani del suo allenatore e potrebbe quindi partire.

Dell’operazione ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio. Il giornalista di Sky Sport ha aggiunto che la buona riuscita dell’affare dipende da Luka Jovic.

Se l’attaccante serbo trova una soluzione, allora potrebbe arrivare la luce verde sull’asse Milano-Roma. Altrimenti, la permanenza dell’ex Fiorentina in Lombardia potrebbe bloccare lo scambio. Il classe 1997 in queste ore sta riflettendo sul suo futuro. Il Milan non ha mai chiuso le porte a una sua cessione nonostante gli sia stata affidata maglia numero nove. Per Jovic nelle ultime 48 ore si sono fatti avanti due club esteri ma non è ancora arrivata una risposta definitiva.

Nel frattempo, resta il grattacapo a Paulo Fonseca in merito a chi far scendere in campo dal 1′ nella trasferta di sabato a Roma contro la Lazio. Nella prima partita a partire dall’inizio era stato proprio il serbo mentre nella seconda da titolare ha giocato Okafor.