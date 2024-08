Calciomercato Milan, la cessione sblocca il doppio innesto: c’è già l’accordo

Mercato Milan, nuovo innesto per Fonseca che ora può esultare: la cessione sblocca il doppio arrivo. C’è già l’accordo.

Manca sempre meno alla fine della sessione estiva di calciomercato. Venerdì sera a mezzanotte, non più alle 20:00 come era stato precedentemente stabilito a causa del big match delle 20:45 tra Inter e Atalanta a San Siro, suonerà il gong che metterà fine al mercato in entrata in Italia. Questi sono dunque gli ultimi giorni per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori in vista del prosieguo della stagione. Vari sono i movimenti compiuti dal Milan in questi mesi. A differenza dello scorso anno, sono diminuiti gli innesti. Finora gli acquisti sono stati 4: Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, Youssouf Fofana e Alvaro Morata.

Nelle ultime ore, invece, è proseguito il mercato in uscita dei rossoneri che potrebbe portare a un nuovo innesto da mettere a disposizione di Paulo Fonseca proprio in queste ultime ore. Al termine della scorsa settimana è stato definito il passaggio di Tommaso Pobega al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 12 milioni di euro. Il classe 1999, però, non sarà l’unico centrocampista a lasciare Milano ma a rimanere in Italia.

In queste ultime ore si è infatti definito l’addio di Yacine Adli che si trasferirà alla Fiorentina anche lui con la formula del prestito oneroso – a 1.5 milioni di euro – con diritto di riscatto fissato intorno ai 10.5 milioni di euro. Il suo addio sblocca l’arrivo di Silvano Vos dall’Ajax, ma non solo.

Mercato Milan, l’addio di Adli sblocca l’arrivo di Vos e non solo

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Milan ha presentato nelle ultime ore un’offerta ufficiale all’Ajax inferiore ai 4 milioni di euro, bonus compresi, per il cartellino di Silvano Vos. Ora si attende una risposta da parte dei lancieri. L’olandese classe 2005 potrebbe, però, non essere l’unico innesto che arriverà all’ombra della Madonnina in queste ultimi giorni di calciomercato.

Qualora i rossoneri riuscissero a concretizzare l’uscita di Ismael Bennacer, su cui è sempre forte l’interesse da parte dei club della Saudi Pro League, si cercherebbe l’affondo last minute per Manu Koné. Secondo quanto rivelato da Sky Sport DE, il club meneghino ha raggiunto l’accordo con il giocatore ma non ancora con il Gladbach.

Il tempo non gioca di certo a favore del club di via Aldo Rossi, ma la dirigenza sta lavorando per mettere a disposizione di Fonseca un’altra diga – oltre Youssouf Fofana – da mettere davanti la difesa.