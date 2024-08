Calciomercato Milan, retroscena sul centrocampista: ha rifiutato l’Arabia

Calciomercato Milan, spunta un retroscena sul centrocampista rossonero: ha rifiutato di trasferirsi in Arabia Saudita.

Mancano meno di due settimane al fischio d’inizio di Milan-Torino previsto per sabato 17 agosto alle 20:45 che decreterà l’avvio della stagione rossonera. La prossima settimana sarà dunque fondamentale per completare le operazioni di calciomercato. In entrata si dovranno completare almeno altri quattro colpi. In porta dove va sostituito Marco Sportiello in seguito all’infortunio domestico subito negli Stati Uniti che lo costringerà a saltare i primi due-tre mesi della stagione. Al suo posto dovrebbe arrivare Simone Scuffet dal Cagliari, ma va trovato l’accordo con il club sardo. Il terzino destro prescelto per rinforzare la batteria dei laterali è Emerson Royal che potrebbe essere il prossimo acquisto del club meneghino che dovrà limare i dettagli con il Tottenham per il trasferimento del brasiliano.

A centrocampo, invece, il nome su cui i rossoneri stanno lavorando insistentemente da giugno è quello di Youssouf Fofana. Il Monaco fa muro, ma il club meneghino è focalizzato sulla buona riuscita dell’operazione. Sempre a centrocampo, i rossoneri potrebbero pensare di fare un doppio colpo qualora si concretizzasse un’uscita nel reparto dei metodisti. I principali indiziati a partire sono Ismael Bennacer, che ha una clausola rescissoria nel contratto, e Yacine Adli che è stato cercato dall’Arabia Saudita.

Adli nel mirino dell’Arabia Saudita: la situazione

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Yacine Adli è tra i calciatori considerati in uscita all’interno della rosa del Milan. Per il francese sono arrivate offerte dall’Arabia Saudita, in particolare a muoversi è stato l’Al-Shabab. Il club saudita ha presentato un’offerta al Milan per l’acquisto a titolo definitivo per il classe 2000. Nonostante al club rossonero andasse bene l’offerta, a non essere convinto dell’operazione è stato Adli che non vuole trasferirsi nella Saudi Pro League. Qualora si concretizzasse l’uscita del francese, il Milan piomberebbe su Lazar Samardzic per cui l’Udinese chiede intorno ai 25 milioni di euro.

Adli, però, è solo uno dei circa 10 giocatori che sono in uscita dal club meneghino. Tra questi spiccano i nomi di Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè che non fanno parte del progetto rossonero e al momento sono stati “retrocessi” nel Milan Futuro in Serie C e si stanno allenando in solitaria senza essere mai tornati a Milanello. Se per l’ex attaccante del Liverpool non sono ancora arrivate proposte, a rifiutare invece un’offerta è stato il laterale ivoriano. Negli scorsi giorni, infatti, a farsi sotto era stato il Besiktas ma l’offerta è stata rispedita al mittente dal giocatore nonostante il Milan avesse accettato la proposta.