Calciomercato Milan, svolta per Chiesa: la novità di giornata

Non solo Youssouf Fofana, oggi per il mercato del Milan c’è stata anche una svolta per Chiesa: la novità.

Conclusa anche la trattativa per Youssouf Fofana, il Milan ha messo apposto tutte le priorità di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver chiuso Morata in attacco per sostituire Giroud, in seguito alla lunga telenovela Zirkzee, i rossoneri hanno acquisito in difesa Pavlovic per rimpiazzare l’addio di Kjaer e infine Emerson Royal per rinforzare la corsia laterale destra. In giornata, invece, è stata chiusa con il Monaco la trattativa per Youssouf Fofana. Il giocatore francese rinforzerà la linea dei metodisti e – dopo l’addio nel 2022 – il club meneghino colmerà il vuoto lasciato da Franck Kessié.

Il calciomercato del Diavolo, però, non si ferma qui. Qualora dovessero concretizzarsi varie operazioni in uscita che andrebbero a sfoltire la rosa e ad ammorbidire il monte ingaggi, il club di via Aldo Rossi potrebbe tornare alla carica. Tra gli altri nomi finiti nel mirino del Milan, oltre a Lazar Samardzic dell’Udinese e Tammy Abraham della Roma, c’è anche quello di Federico Chiesa. Il giocatore italiano è ormai in uscita dalla Juventus e potrebbe dunque rivelarsi una vera e propria occasione di mercato in queste ultime settimane della sessione estiva. Inoltre, oggi è stato messo il punto fine tra la Vecchia Signora e il classe 1997 che non si allenerà più in gruppo con i compagni ma lo farà con gli altri esuberi ancora in rosa.

Chiesa-Juventus, è finita: il Milan resta alla finestra

Dopo 4 stagioni insieme, la storia tra Federico Chiesa e la Juventus è ormai giunta alla fine. Il giocatore, con il contratto in scadenza al termine della stagione, è stato messo alla porta e dovrà trovarsi una nuova sistemazione in queste ultime settimane di mercato estivo se non vorrà poltrire tutta l’annata in tribuna. In Serie A i due club maggiormente interessati all’ex Fiorentina sono la Roma e il Milan.

I giallorossi in questi giorni sono alle prese con la situazione legata all’uscita di Paulo Dybala. Il fantasista argentino è tentato dall’Arabia Saudita e potrebbe dunque salutare l’Italia. I rossoneri, invece, nelle scorse ore hanno fatto un sondaggio alla Juventus per l’esterno. I due club, inoltre, sono in trattativa anche per Pierre Kalulu che in queste ore sta decidendo se trasferirsi in bianconero o rimanere a Milano. Non è dunque escluso che le parti in queste ore non potranno parlare anche del futuro di Chiesa che ha già declinato varie proposte per rimanere nell’Europa che conta.