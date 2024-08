Cessioni Milan, doppio addio in arrivo: accelerata decisiva

Non solo entrate, il Milan lavora anche alle cessioni: doppio addio in arrivo, l’accelerata è stata decisiva.

Oggi in casa Milan è stata la giornata di Youssouf Fofana. Dopo un lungo tira e mola tra i due club, alla fine è stato raggiunto l’accordo definitivo tra le due parti per il trasferimento del centrocampista francese. Nonostante il contratto in scadenza al termine della stagione, il club del Principato non ha voluto demordere e infatti incasserà 25 milioni di euro – comprensivi di bonus – per il trasferimento del classe 1999. Per il momento il mercato degli arrivi del club meneghino è da considerarsi concluso, ma potrebbe riaprirsi qualora venissero concretizzate determinate uscite. Il club di via Aldo Rossi, infatti, ora dovrà sfoltire la lunga lista degli esuberi.

Vari sono i giocatori ancora presenti in rosa, ma che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca. Tra questi c’è sicuramente Yacine Adli. Il centrocampista francese vedrà ridursi notevolmente lo spazio a disposizione e il Milan non si opporrebbe a una sua uscita. Anzi, nelle scorse settimane era stata recapitata un’offerta dall’Arabia Saudita che il club lombardo aveva accettato mentre il classe 2000 l’ha rispedita al mittente. Ora sul giocatore c’è il Brentford che, dopo non aver concluso il colpo Jens Cajuste dal Napoli, ha fatto un sondaggio per l’ex Bordeaux. Il francese, però, non è l’unico giocatore da considerare come esubero. Tra gli altri, infatti, ci sono anche Marco Nasti e Fodé Ballo-Touré – che ormai è da considerarsi un giocatore del Milan Futuro – per le cui uscite ci sono degli sviluppi.

Uscite Milan, sviluppi per Nasti e Ballo-Touré: la situazione

Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, Marco Nasti è sempre più vicino alla Cremonese. L’attaccante ha dato la sua disponibilità al trasferimento e ora i due club sono in trattativa avanzata. Per la chiusura definitiva dell’affare, devono raggiungere un accordo sulla formula.

Per quanto riguarda Ballo-Touré, invece, il club maggiormente interessato al momento è il Saint-Etienne che ha intavolato i contatti con il club meneghino per trovare l’intesa. A differenza di quanto capitato nelle scorse settimane con il Besiktas, questa volta il giocatore – che vorrebbe tornare in Inghilterra dopo l’esperienza nella passata stagione – ha aperto al trasferimento.

Questi sono solo due dei calciatori per cui il Milan dovrà trovare una sistemazione in queste ultime settimane di calciomercato. Le loro uscite, infatti, permetterebbero non solo di affondare su altri nomi ma abbasserebbero anche il monte ingaggi – vedasi Divock Origi su tutti.