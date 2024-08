Dalla Germania, non solo Emerson Royal: nuovo terzino per il Milan

Non si ferma il mercato del Milan, oltre Emerson Royal può arrivare un altro terzino: la notizia.

La notizia di giornata in casa Milan è l’accordo raggiunto con il Tottenham per Emerson Royal. Il terzino brasiliano si trasferirà in rossonero con la formula del trasferimento definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Al giocatore, invece, dovrebbero andare 4 milioni a stagione per cinque anni. Il giocatore dovrebbe atterrare a Milano nella giornata di domenica mentre lunedì dovrebbe effettuare le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi che in questa sessione di mercato ha già concluso due acquisti.

Il primo è stato quello di Alvaro Morata, che oggi è stato presentato alla stampa in conferenza, e Pavlovic che invece lo aveva fatto negli scorsi giorni. I due, invece, verranno presentati ai tifosi nella serata di mercoledì – giorno in cui è in programma la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza. I due neo acquisti, ha fatto sapere il club, saranno presentati ai supporters rossoneri prima della partita intorno alle 19:45. A questi, considerando la situazione legata a Emerson Royal, potrebbe aggiungersi a sorpresa anche il brasiliano ma questo non è stato ancora definito. Nel frattempo, il Milan ha puntato i riflettori su Ridle Baku proprio per offrire un’alternativa al brasiliano.

Ridle Baku Milan, Moncada ci prova: la situazione

Secondo quanto rivelato dal BILD, il Milan è uno dei club interessati a Ridle Baku. Sulle tracce del gioiello del Wolfsburg c’è anche il Benfica, ma al momento nessuno dei due club ha affondato il colpo per il calciatore che preferirebbe trasferirsi in Premier League. Il classe 1998 occupa varie posizioni sulla fascia destra, ma in prevalenza quella da terzino e rappresenterebbe dunque un’alternativa a Emerson Royal. Nato e cresciuto a Mainz, il tedesco ha vestito due maglie in carriera: quella della città nativa e quella del Wolfsburg.

Con il Magonza, la stagione con cui si è proiettato nel calcio che conta è stata la 2017-18 in cui ha realizzato due reti in tre partite. La più proficua, invece, è stata quella del 2019-20 in cui ha segnato un gol e servito tre assist. Dopodiché c’è stato il trasferimento al Wolfsburg con cui nella stagione successiva ha registrato il record in carriera sia per gol, 6, sia per assist, 8. La scorsa stagione, invece, l’ha conclusa con due gol in 36 presenze tra Bundesliga e DFB Pokal, la coppa nazionale tedesca.