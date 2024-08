Fofana Milan, nuova offerta in arrivo: il piano è chiaro

Nuova offerta in arrivo del Milan per Fofana, il piano per strappare il francese al Monaco è chiaro.

Youssouf Fofana è il nome in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo. Il mediano francese è il profilo identificato dai rossoneri per ricostruire – finalmente – la diga davanti la difesa dopo l’addio di Franck Kessié nel 2022. Il classe 1999 è ormai da tempo in trattativa con il club rossonero. L’accordo tra le parti è già stato trovato da tempo, ma al momento manca quello tra i due club. Nonostante il contratto in scadenza al termine della stagione, il Monaco continua a tenere il muro alto. La richiesta per lasciar partire il francese, infatti, è tra i 25 e i 35 milioni di euro.

Una cifra esorbitante che il Diavolo non è disposto a sborsare per un giocatore in scadenza. La concorrenza per il mediano, però, è fitta e dunque il Milan dovrà accelerare le operazioni se vuole mettere a disposizione di Fonseca il 25enne francese. Il tecnico portoghese vorrebbe avere la rosa al completo prima dell’inizio del campionato fissato per sabato 17 agosto contro il Torino a San Siro. Il club di via Aldo Rossi è pronto ad accontentare il suo tecnico e, infatti, per la prossima settimana è prevista un’accelerata per Fofana.

Accelerata per Fofana, nuova offerta del Milan: in settimana

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan ha da tempo un accordo con Youssouf Fofana. Il giocatore è pronto a sbarcare all’ombra della Madonnina, ma per farlo prima bisognerà trovare un’intesa con il Monaco. Il centrocampista, come detto, andrà in scadenza al termine della stagione e ha già dichiarato che non rinnoverà il suo contratto. Il Milan, per accaparrarsi il francese, è pronto a far leva proprio su questo. Il classe 1999 nei prossimi giorni ribadirà la sua volontà al club del Principato chiedendo al club di rispettare i precedenti accordi: ovvero essere ceduto quest’estate. La dirigenza rossonera, inoltre, è disposta ad aumentare la propria offerta venendo incontro alle richieste del club monegasco.

Nei prossimi giorni sarà presentata un’offerta pari a 20 milioni di euro complessivi di parte fissa e bonus. Questa per Fofana sta diventando una vera e propria telenovela di calciomercato estivo. I rossoneri hanno bisogno di un mediano e hanno identificato da tempo il francese come il profilo ideale. Da inizio giugno il Milan è sulle sue tracce e dopo aver aspettato la fine dell’Europeo contavano di poter chiudere in fretta l’operazione, forti anche della volontà del giocatore. Il Monaco, però, ha sempre alzato il muro finora.