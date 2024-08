Futuro Jovic, lo spoiler del Milan: cambia tutto

Cambia tutto per il Milan in merito al futuro di Jovic, lo spoiler sull’attaccante serbo è chiaro.

Oggi è stata la giornata di Emerson Royal. Il terzino brasiliano, dopo un lungo inseguimento, è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. L’ex giocatore del Tottenham è atterrato nel capoluogo lombardo nella serata di ieri mentre quest’oggi ha prima svolto le visite mediche in mattinata e ha poi messo nero su bianco il suo legame con il Diavolo per le prossime 4 stagioni con opzione per un ulteriore anno. Agli Spurs andranno 15 milioni di euro più due di bonus. In casa Milan, però, si continua a lavorare per soddisfare le richieste di Paulo Fonseca. Dopo l’arrivo del laterale brasiliano, ci sono vari reparti del campo in cui bisogna ancora intervenire.

Dalla porta dove bisogna sostituire l’infortunato Marco Sportiello al centrocampo dove il nome in cima alla lista resta quello di Youssouf Fofana che non è stato convocato dal Monaco per il trofeo Gamper. Inoltre, bisognerà anche concludere un colpo in attacco dove la volontà è quella di prendere un vice Alvaro Morata – che quest’oggi ha comunicato sui social la separazione ufficiale con la moglie Alice Campello – ma prima bisognerà cedere Luka Jovic. Proprio in merito al futuro del serbo, negli ultimi minuti sono emersi dei cambiamenti netti proprio dallo store online del club meneghino.

Futuro Jovic, lo spoiler non lascia dubbi: c’entra lo store online del Milan

In giornata, in seguito alle visite mediche e alla firma sul contratto, Emerson Royal ha posato con la maglia numero 22. Un numero speciale per i brasiliani che hanno vestito la maglia rossonera, come Kaká. Proprio in merito ai numeri di maglia della stagione che è ormai alle porte, negli ultimi minuti è apparso uno spoiler sul sito del club. Andando ad acquistare la maglia del club meneghino personalizzandola con il nome di un calciatore, infatti, si vede come il numero 9 sia stato assegnato a Luka Jovic.

L’attaccante serbo, arrivato a Milano la scorsa estate, ha indossato la 15 nella scorsa stagione visto che la 9 era sulle spalle di Olivier Giroud. All’addio del francese, quel numero di maglia non ha avuto padrone fino a quest’oggi, Alvaro Morata – infatti – ha scelto la 7. Questo potrebbe dunque essere un chiaro segnale in merito a quello che sarà il futuro di Jovic. L’attaccante serbo, che finora sembrava alle porte del progetto tecnico di Paulo Fonseca, potrebbe aver ripreso quotazioni e potrebbe quindi essere lui l’attaccante tanto bramato dal Milan fino a oggi.