Mercato Milan, colpo in stand-by: il messaggio del tecnico è eloquente

Colpo in stand-by per il Milan, il messaggio del tecnico è eloquente: la novità del giorno.

A due settimane dall’esordio in campionato contro il Torino a San Siro, il Milan sta continuando a lavorare sul mercato per mettere a disposizione di Paulo Fonseca una rosa in grado di essere competitiva sui vari fronti. Se la situazione in difesa è stata definita con l’innesto di Pavlovic dal Salisburgo, non si può dire lo stesso negli altri reparti del campo. In porta, con l’infortunio di Sportiello, andrà trovato un vice Maignan che poi accetterebbe di diventare terzo portiere al rientro dell’ex estremo difensore dell’Atalanta.

A centrocampo, è al momento ferma la trattativa con il Monaco per Youssouf Fofana. Il club del Principato continua a chiedere 30 milioni di euro, cifra che i rossoneri non sono disposti a sborsare per un calciatore il cui contratto andrà in scadenza al termine della stagione. Per quanto riguarda Samardzic, invece, bisognerà cedere almeno uno tra Bennacer e Adli prima di fare un affondo decisivo con l’Udinese. In attacco, infine, si sta continuando a lavorare con la Roma per il colpo Tammy Abraham che diventerebbe il vice Alvaro Morata. Altro settore del campo su cui si sta lavorando è quello della fascia destra, precisamente il terzino. Il nome in cima alla lista è quello di Emerson Royal, ma oggi il Tottenham ha inviato un chiaro al club meneghino.

Emerson Royal Milan, chiaro messaggio del Tottenham

Nonostante Emerson Royal si stia avvicinando al Milan, oggi Ange Postecoglu – allenatore del Tottenham – ha continuato a fare affidamento sul laterale brasiliano. Gli Spurs sono impegnati nella tournée asiatica in Corea del Sud dove oggi ha sfidato il Bayern Monaco. Nel match perso 2-1 dal club londinese, Emerson Royal ha giocato tutto il secondo tempo. Il brasiliano è stato inserito nella ripresa al posto di Archie Gray. Il classe 1999 era già stato schierato, dall’inizio, per oltre un’ora contro la rappresentativa della K-League – il massimo campionato sudcoreano –

Le due scelte di Postecoglu potrebbero essere un chiaro segnale di calciomercato. Avendo schierato il brasiliano due volte nelle amichevoli, la trattativa con il Milan probabilmente potrebbe non essere così avanzata poiché – altrimenti – si eviterebbe di schierarlo per prevenire qualsiasi tipo di infortunio che comprometterebbe la buona riuscita dell’operazione. Per quanto riguarda le amichevoli del Diavolo, invece, l’ultima in terra statunitense è fissata per mercoledì notte all’1:30 contro il Barcellona. Fino ad ora gli uomini di Fonseca hanno battuto sia il Manchester City sia il Real Madrid.