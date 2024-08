Mercato Milan, doppio colpo in arrivo: la situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri si muovono in entrata: il doppio colpo è in arrivo.

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Parma-Milan. Alle 18:30 i rossoneri faranno il loro debutto stagionale anche in trasferta e lo faranno al Tardini. L’obiettivo per gli uomini di Paulo Fonseca è quello di conquistare i tre punti dopo il pareggio agguantato all’ultimo contro il Torino. A differenza della gara di San Siro, però, il tecnico portoghese non potrà contare su Alvaro Morata – autore del gol che ha accorciato le misure contro gli uomini di Vanoli -. Lo spagnolo, infatti, si è fermato a causa di un infortunio muscolare – accusato alla vigilia dell’esordio stagionale – che lo costringerà a rimanere ai box per circa tre settimane.

Nonostante ciò, l’ex Atletico Madrid ha deciso di viaggiare ugualmente con la squadra che nella giornata di ieri è partita alla volta di Parma. Questo pomeriggio a fare il suo debutto con il Diavolo potrebbe essere uno dei nuovi innesti: Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, arrivato dal Salisburgo per una cifra tra i 18 e i 19 milioni di euro più due di bonus, potrebbe essere stato solo il primo giocatore del club austriaco a trasferirsi all’ombra della Madonnina. Presto, infatti, il difensore classe 2001 potrebbe essere raggiunto da Nicolò Turco.

Calciomercato Milan, si lavora ancora con il Salisburgo: Nicolò Turco nel mirino

Nicolò Turco, attaccante classe 2004 del Salisburgo, è un obiettivo di mercato per il Milan. L’intenzione dei rossoneri è quella di aggregarlo prima al Milan Futuro in Serie C e poi in prima squadra. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, la trattativa tra i due club non è ancora alle firme ma c’è fiducia per la buona riuscita dell’affare. Turco, infatti, è un profilo che piace molto al club meneghino.

Sempre in ottica giovani, il club di via Aldo Rossi sta continuando a lavorare per strappare Silvano Vos all’Ajax. I rossoneri non hanno ancora affondato il colpo per l’olandese poiché vorrebbero chiudere l’operazione alle proprie condizioni e non a quelle dettate dai lancieri. Le parti, però, continuano a trattare e sono attesi nuovi contatti tra i due club a partire dalla giornata di domani. Ad avere un ruolo decisivo potrebbe essere il centrocampista classe 2005 che ha già trovato un’intesa con il Milan.

Inoltre, sempre il club meneghino sta monitorando la situazione legata a Manu Koné per il centrocampo. Ieri, infatti, il giocatore ha di fatto salutato il Gladbach e non è sceso in campo contro il Bayer Leverkusen. Su di lui, in Italia, è forte anche l’interesse della Roma.