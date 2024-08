Milan, il mercato non si ferma: chiaro segnale dalla Bundesliga

Non si ferma il mercato del Milan, arriva un chiaro segnale dalla Bundesliga.

Domani sera alle 18:30 scenderà in campo il Milan per la prima gara in trasferta nella nuova stagione. I rossoneri affronteranno il Parma, ma dovranno rinunciare ad Alvaro Morata che si è fermato il giorno prima della partita interna contro il Torino. L’attaccante spagnolo ne avrà per circa tre settimane, ma ciò nonostante è voluto rimanere al fianco della squadra ed è partito anche lui quest’oggi alla volta dell’Emilia Romagna. Ad andare nella stessa regione quest’oggi è stato anche Tommaso Pobega.

Il centrocampista classe 1999 diventerà un nuovo giocatore del Bologna e nella giornata odierna ha svolto le visite mediche con i rossoblù. Nel capoluogo emiliano, Pobega ritroverà Vincenzo Italiano che lo aveva allenato già a La Spezia nella stagione 2020-21 in cui mise a referto sei gol e tre assist in 20 presenze. Come si era già detto nelle scorse settimane, per proseguire il mercato in entrata prima il Diavolo avrebbe dovuto realizzare alcuni movimenti in uscita. Vari, infatti, sono gli esuberi che la dirigenza dovrà sistemare in questa settimana conclusiva di calciomercato.

Negli scorsi giorni a uscire era stato Pierre Kalulu in direzione Juventus, mentre ora a farlo sarà Tommaso Pobega al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. A pagare lo stipendio del classe 1999 saranno i rossoblù. A centrocampo in uscita restano sempre i nomi di Adli e Bennacer, qualora per l’algerino arrivasse l’offerta giusta.

A questo punto non è escluso che il Milan non possa tornare sul mercato proprio per rinforzare la linea dei metodisti. Vari sono i nomi circolati nelle ultime settimane e tra questi c’è quello di Manu Koné che non è stato convocato per la gara del Borussia Monchengladbach di questa sera contro il Bayer Leverkusen.

Koné non convocato per Borussia Monchengladbach-Bayer Leverkusen

Manu Koné non è stato convocato per l’esordio in Bundesliga di questa sera contro il Bayer Leverkusen per motivi legati al mercato. Sul giocatore, in Italia, è forte l’interesse del Milan e della Roma. Finora, però, nessuno dei due club ha ancora presentato un’offerta concreta al club tedesco.

I rossoneri attendono le uscite di Bennacer e Adli per piombare sul classe 2001. Sull’algerino è forte il pressing da parte dell’Arabia Saudita. Per quanto riguarda i giallorossi, invece, il francese è una richiesta di De Rossi. Nelle prossime ore si capirà se uno dei due club presenterà un’offerta al Gladbach.