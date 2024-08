Milan-Monza, annuncio da brividi da San Siro: “Siamo ossessionati dalla vittoria”

“Siamo ossessionati dalla vittoria”, tifosi in visibilio: l’annuncio da brividi da San Siro prima di Milan-Monza.

Tra pochi minuti il Milan scenderà in campo nell’ultima gara pre campionato e lo farà contro il Monza a San Siro – per la prima volta in stagione – per la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi. I rossoneri puntano a chiudere nel migliore dei modi la pre season con una vittoria, e senza infortuni, per avvicinarsi al meglio all’esordio in Serie A contro il Torino in programma sabato alle 20:45. Prima dell’ultima amichevole, ai tifosi sono stati presentati i tre nuovi acquisti: Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. A parlare ai tifosi è stato l’attaccante spagnolo che ha ringraziato le persone sugli spalti per essere lì nonostante il caldo.

L’ex Atletico Madrid ha poi continuato dicendo: “Non possiamo promettervi titoli, ma ce la metteremo tutta. mi auguro di vederci qua a fine anno con tanti trofei e forza Milan”. A parlare prima dell’amichevole, però, non è stato solo l’attaccante campione d’Europa con la Spagna, ma anche il patron del Milan Gerry Cardinale. Così come Morata, anche il numero uno di RedBird ha parlato di trofei.

Le parole di Gerry Cardinale prima di Milan-Monza

Di seguito le parole di Gerry Cardinale prima del fischio d’inizio di Milan-Monza. “Con profondo rispetto mi unisco alla famiglia Berlusconi e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividerne la storia, nel rendere omaggio questa sera alla memoria di una figura straordinaria come quella di Silvio Berlusconi” Il numero uno di RedBird ha poi continuato dicendo che il Milan ha la grande responsabilità di preservare la sua eredità e contribuire a riportare il club alle vette rappresentate dai trofei presenti nel Museo Casa Milan.

Cardinale ha poi chiosato dicendo: “Siamo consapevoli dell’importanza di onorare la tradizione, i valori e lo spirito che rendono il Milan simbolo di eccellenza e orgoglio. Allo stesso tempo non è possibile assumersi questa responsabilità senza essere ‘ossessionati dalla vittoria’”

Queste sono le parole di Cardinale che ha aizzato così i tifosi del Milan in vista dell’inizio della nuova stagione. Dopo due annate con ‘zero tituli’, l’obiettivo è sicuramente quello di tornare a festeggiare. Per essere competitivi, però, va consegnata nelle mani di Paulo Fonseca una rosa che possa essere in grado di rispettare le aspettative su tutti i fronti. Proprio su questo sta lavorando la dirigenza del club di via Aldo Rossi in queste ultime settimane della sessione estiva di calciomercato.