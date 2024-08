Milan-Monza, guai per il tecnico in vista della Serie A: esce per infortunio

Guai per il tecnico in vista dell’esordio in Serie A da Milan-Monza: il giocatore è uscito per infortunio.

Il Milan sta giocando la sua ultima gara della pre season e lo sta facendo contro il Monza per la seconda edizione del trofeo Silvio Berlusconi. A differenza di quanto accaduto lo scorso anno, dove a trionfare era stato il club allenato allora da Stefano Pioli ai rigori, quando la gara si è giocata all’U-Power Stadium quest’anno – invece – la partita si sta disputando a San Siro. Quella di questa sera è stata un’occasione speciale per i tifosi del club meneghino di assistere alla presentazione dei neo acquisti – Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. A parlare alle persone presente sugli spalti nel pre partita è stato proprio l’attaccante spagnolo che ha mostrato tutta la sua carica e la sua voglia di far tornare il Diavolo a vincere un trofeo.

Il primo gol stagionale nello stadio milanese, però, l’ha realizzato un giocatore che inizialmente sembrava essere alle porte del progetto targato Paulo Fonseca: ovvero Alexis Saelemaekers. Il giocatore belga, seppur con una deviazione, ha realizzato una rete di pregevole fattura in rabona all’11’. Rete poi pareggiata da Daniel Maldini, trasferitosi nuovamente in estate dal Milan al Monza, al 34′ Pochi minuti dopo la rete rossonera sono continuati i guai per la squadra allenata da Alessandro Nesta poiché si è fermato per infortunio Stefano Sensi.

Trofeo Silvio Berlusconi, Sensi si ferma per infortunio: il motivo

Continuano i guai fisici per Stefano Sensi. Il centrocampista italiano, tornato al Monza dopo che il suo contratto con l’Inter sia scaduto al termine della scorsa stagione, si è dovuto subito fermare per infortunio ancor prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione. Il giocatore, infatti, al minuto 20 ha subito una botta al costato in un contrasto e – a causa del dolore – non è più rientrato in campo dopo l’intervento dello staff medico. A sostituirlo è poi stato Matteo Pessina.

Lo stop dell’ex Inter, però, potrebbe rivelarsi una grave perdita per Alessandro Nesta qualora l’infortunio dovesse rivelarsi serio. Il club brianzolo debutterà in Serie A sabato in trasferta contro l’Empoli mentre l’esordio dinanzi ai propri tifosi ci sarà sabato 24 alle 20:45 contro il Genoa. Quella che sta per iniziare potrebbe rivelarsi una stagione più difficile delle due precedenti – da quando Raffaele Palladino si è seduto sulla panchina brianzola – considerando che ora le chiavi della squadra siano state affidate a Nesta, che è alla sua prima esperienza nella massima serie.