Milan-Monza, prima volta assoluta: succederà la prossima settimana

Milan-Monza sarà una prima volta assoluta, speciale: succederà la prossima settimana. Potrebbe esserci un’ulteriore sorpresa.

Il Milan ha concluso la sua tournée negli Stati Uniti. Gli uomini di Paulo Fonseca hanno terminato con un en plein. Tre, infatti, sono le vittorie arrivate nelle altrettante partite giocate. I rossoneri hanno affrontato prima il Manchester City, domenica 28 luglio, battuto 3-2 grazie alla doppietta di Colombo e al gol di Nasti. A nulla sono serviti per gli uomini di Guardiola le reti di Haaland e McAtee. Il secondo successo è invece arrivato contro il Real Madrid per 1-0. A decidere la sfida è stato il gol di Samu Chukwueze al 55′.

Il terzo trionfo, infine, è arrivato contro il Barcellona ai rigori per 4-3 dopo il pareggio per 2-2 al termine dei tempi regolamentari. Il Diavolo era andato avanti 2-0 grazie alle reti di Jovic e Pulisic nei primi 15′. Al 22′ e al 58′, però, è arrivata la doppietta di Lewandowski che ha portato la gara ai tiri di rigore dove a superarsi è stato Torriani, che ne ha parati due e ha regalato la terza vittoria ai suoi compagni. Per il Milan, però, le prove prima dell’inizio ufficiale della stagione non si sono concluse. L’ultima amichevole, infatti, sarà quella contro il Monza in programma martedì 13 luglio alle ore 21:00 per la prima volta a San Siro dopo che la scorsa edizione si era disputata all’U-Power Stadium. Proprio per il Trofeo Silvio Berlusconi è prevista la prima volta assoluta per Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic.

Milan-Monza, trofeo Silvio Berlusconi: prima volta assoluta per Morata e Pavlovic

Silvio Berlusconi accomunerà indissolubilmente il Milan e il Monza. Il presidente, scomparso nel giugno 2023, avrà sempre un posto speciale nel cuore delle due tifoserie. Quest’anno Milan-Monza, inoltre, sarà l’occasione per accogliere per la prima volta a San Siro due nuovi acquisti del Diavolo: Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Il club fa saper che i due neo acquisti saranno presentati al pubblico milanista che presenzierà sugli spalti la prossima settimana. Alle 19:45 avrà inizio una speciale cerimonia di benvenuto per i due calciatori.

Non è detto, però, che il programma non potrebbe subire variazioni. è notizia di giornata la buona riuscita della trattativa con il Tottenham per Emerson Royal che diventerà un giocatore rossonero per 15 milioni di euro. I due, allora, potrebbero non essere gli unici che verranno presentati al popolo rossonero. Ma a sorpresa, magari, il Milan potrebbe decidere di presentare anche l’esterno brasiliano alla sua nuova tifoseria che lo sosterrà nelle prossime stagioni.